Проживание в отелях Турции подешевело по сравнению с прошлым годом

Средняя цена ночи в гостиницах на курортах Турции в январе – сентябре составила 128,7 евро, тогда как в те же месяцы 2023-го она была 135,2 евро. По сравнению с прошлым годом тарифы на размещение снизились на 5%. Такие данные со ссылкой на результаты исследования международной компании STR, сделанного для Турецкой ассоциации отельеров (TUROB), приводит интернет-издание turizmguncel.com.

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Российские туристы не ощутили в этом году удешевления отдыха в Турции. Цены туров, напротив, выросли. Одна из причин – заметное ослабление рубля. Если в январе – апреле прошлого года, в период, на который приходятся ранние бронирования, стоимость евро (а именно в этой валюте заключаются контракты туроператоров с турецкими отельерами. – Ред.) составляла от 73 до 89 руб., то в те же месяцы 2024-го евро уже пробивал отметку в 100 руб.

Валютные курсы – значимый, но не единственный фактор, влияющий на цены турпакетов. Сказывается и удорожание авиаперевозки, а в решающей степени стоимость туров зависит от соотношения спроса и предложения. Интерес наших туристов к поездкам на турецкие курорты остается высоким, несмотря на дороговизну. Это подтверждается и последними статистическими данными, обнародованными на днях главой Министерства культуры и туризма Турции Мехметом Эрсоем: по итогам 9 месяцев 2024 года больше всего иностранных гостей в страну приехало именно из России – 5,7 млн, на втором месте Германия – 5,2 млн, далее – Великобритания, 3,7 млн. При динамическом ценообразовании высокий спрос приводит к росту стоимости туров.

На ближайшие даты вылета из Москвы, 3–4 ноября, недельные турпакеты в популярные гостиницы 5* Анталийского побережья Турции предлагаются по гораздо более гуманным ценам, чем летом. Например, отдохнуть вдвоем по концепции Ultimate all inclusive в Crystal Waterworld Resort & Spa (Белек) можно за 162 тыс. руб., в другом отеле той же сети, Crystal De Luxe Resort & Spa (Кемер), – за 165 тыс. руб. Туры в Akka Alinda Hotel (Кемер) стоят от 170 тыс. руб., а в Dobedan Exclusive Hotel & Spa – от 198 тыс. руб. (указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 14:00 2 ноября. – Ред.).