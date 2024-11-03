На пляжах Рио-де-Жанейро появились зоны для любителей спорта

Правительство Рио-де-Жанейро организовало на пляжах в районе Ипанема площадки, на которых местные жители и туристы могут заняться спортом, отдохнуть и развлечься. Инициатива реализуется в рамках закона о содействии спортивной активности, сообщает бразильская газета Toda Palavra, партнер сети TV BRICS.

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В церемонии открытия приняли участие знаменитые спортсмены Бразилии. Гости посетили урок по пляжному волейболу и функциональную тренировку под диджей-сет.

Среди других мероприятий запланированы уроки по пляжному теннису и самообороне, а также встречи с олимпийскими чемпионами. Кроме того, на площадках состоятся альтернативные занятия йогой и дискуссионные встречи.

«Спорт сближает людей и дарит уникальные впечатления. Организация такого мероприятия на потрясающих пляжах Рио-де-Жанейро в период проведения саммита G20 придает событию особую значимость. Правительство реализует комплексный подход, который включает культурные инициативы, досуг и обмен опытом», – отметил глава департамента спорта и отдыха штата Рафаэль Пиччиани.

Организаторы уделили особое внимание экологическим инициативам и культурным мероприятиям. Посетители смогут посмотреть выступления популярных исполнителей и бразильское самба-шоу. Кроме того, желающим внести вклад в защиту окружающей среды предоставят возможность принять участие в уборке пляжей и пройти мастер-класс по переработке отходов.