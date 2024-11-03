Арабские Эмираты, Турция, Золотое кольцо: куда поехать в ноябре

В ноябре 21 рабочий и 9 выходных дней, которые многие сограждане собираются провести в поездках. Спросом пользуются Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн, Аман, Таиланд, Турция, Китай и страны Содружества Независимых Государств. Среди самых популярных внутренних направлений называют Москву, Санкт-Петербург, города Золотого кольца, Краснодарский край, Карелию и Алтай. Об этом рассказали в ассоциации туроператоров. Планы россиян на ноябрьские праздники узнала «Парламентская газета».

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Чем занять длинные выходные

В ноябре дополнительный выходной день у всех россиян 4-го числа в связи с празднованием Дня народного единства. Вместо этого рабочим, но коротким днем назначена суббота, 2 ноября. Кроме того, на месяц приходятся школьные каникулы и ряд профессиональных праздников. Так, 1 ноября — День судебного пристава, 10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел, 20 ноября — День работника транспорта, 22 ноября — День психолога. Завершает череду чествований День матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября и в этом году выпадает на 24 ноября.

Согласно данным опроса «Работа.ру», каждый четвертый опрошенный собирается поехать в путешествие выходного дня в ноябре. При этом пять процентов респондентов заявили, что стремятся выезжать за пределы своего города каждые выходные, 4 процента — хотя бы один-два раза в месяц, 26 процентов — несколько раз в год, 13 процентов — раз в год и 16 процентов — раз в несколько лет. Каждые праздничные выходные, длящиеся дольше двух дней, путешествуют 15 процентов опрошенных, а 17 процентов никогда не ездят в такие поездки.

В исследовании приняли участие более 3400 пользователей сервиса из всех регионов России.

Из собравшихся в поездку 26 процентов отправятся в Москву и Подмосковье, 10 процентов выбрали Санкт-Петербург и Ленинградскую область, по девять процентов — Нижний Новгород и Ярославль, семь процентов проголосовали за Казань, еще по пять процентов посетят Коломну и Суздаль, три процента — Псков и Владимир. По два процента собираются в Екатеринбург, Краснодар, Владивосток, Пермь и Тулу. По одному проценту — в Калининград, Волгоград, Ростов-на-Дону, Воронеж, Самару, Уфу, Сочи и Новосибирск.

Объясняя свой выбор, 48 процентов респондентов выбрали конкретный город из-за минимального времени на дорогу до пункта назначения, 40 процентов хотят полюбоваться красивой архитектурой и достопримечательностями, 34 процента едут за живописной природой, а 25 процентов выбирают город из-за проживающих там родных или друзей.

Заграничный туризм

Традиционный список стран для отдыха на ноябрьские праздники практически не изменились, рассказали «Парламентской газете» в ассоциации туроператоров (АТОР). Большим спросом пользуется ближневосточное направление: Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн, Аман, стабильно высокий спрос на Юго-Восточную Азию. Самыми массовыми направлениями остаются Таиланд и Турция. В этом году к ним добавились Египет, Китай, Шри-Ланка.

«По итогам 2024 года в топ выйдут остров Хайнань, куда не требуется виза, Египет, где можно отдохнуть достаточно бюджетно», — рассказал вице-президент АТОР Артур Мурадян. — В люксовом сегменте по-прежнему лидируют Мальдивы. Здесь никаких изменений по сравнению с прошлым годом мы не увидели. Вообще картина, если не считать Китая, практически полностью повторяет прошлогоднюю».

По словам эксперта, заграничный отдых в среднем подорожал на 10-15 процентов, что связано с увеличением курса валют, но появились и факторы, снизившие цены на поездки. Так, китайские перевозчики зашли на рынок с конкурентными ценами, увеличилось количество полетных программ на Ближний Восток.

«Египет, в принципе, подешевел по сравнению с прошлым годом, — отметил Мурадян. — Кроме увеличения рейсов и снижения стоимости билетов за счет конкуренции, отельеры опустили цены для российского рынка. Я бы сказал, что стоимость этого отдыха даже подешевела процентов на десять. Кроме Египта вернулись и Мальдивы».

Для путешествий в ноябрьские и новогодние праздники россияне выбирают в основном те направления, куда можно улететь без пересадок, без визы и где теплый климат. Многие туроператоры специально запускают зимние полетные программы.

При этом эксперт напомнил, что много прямых авиарейсов летает в страны СНГ. Именно их россияне чаще выбирают для путешествий в короткие выходные. Среди востребованных направлений — Армения, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан.

Большой объем бронирования приходится на Крым, Сочи, Анапу, Геленджик, Карелию и региональный туризм. В основном пытаются совместить активный отдых с посещением культурных объектов.

Как экономить на поездке

По данным опроса «Работа.ру», 54 процента опрошенных россиян отправляются в путешествия выходного дня на автомобиле, 38 процентов — на автобусе, 29 процентов — на поезде, 18 — на электричке. Самолет выбирают 15 процентов, а три процента в качестве транспорта на короткие путешествия предпочитают теплоход.

В среднем россияне начинают готовиться к отдыху за четыре-семь недель. Как рассказали «Парламентской газете» в АТОР, заранее запланированный и забронированный отдых выходит дешевле.

«В принципе, тренд на раннее бронирование сохраняется. В таком случае туристы могут выбрать удобные логистические маршруты и более доступные тарифы. Есть выбор и объектов размещения. Бронируя гостиницы в последний момент, приходится выбирать из оставшихся альтернатив. Ну, и динамика рубля пока неоднозначная, а значит, те, кто выбрал и оплатил отдых заранее, немного, но сэкономят», — отметил Артур Мурадян.

Кроме этого, специалисты рекомендуют следить за акциями и скидками от турфирм, отелей, перевозчиков. В качестве бонусов некоторые предлагают бесплатные экскурсии или посещение аквапарка. При оплате путевки банковской картой можно получить кешбэк, а при подключении к программам лояльности авиаперевозчика или РЖД — дополнительные скидки или льготы. Аудиогид позволит узнать много нового и сэкономить на экскурсоводе. Групповые организованные туры для большой семьи или компании обойдутся дешевле, чем индивидуальный тур.