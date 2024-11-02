Командир боинга получил травмы после встречи с канадскими гусями

Необычный авиаинцидент произошел в Канаде 24 октября с Boeing 737 MAX 8 канадского лоукостера Flair Airlines. Буквально через 3 минуты после вылета из Торонто в Виннипег самолет столкнулся со стаей канадских гусей.

В результате птичьей атаки лобовое стекло с левой стороны разбилось, повреждения получила и верхняя внешняя секция. Осколки залетели в кабину и незначительно травмировали командира воздушного судна, который сидел слева. Кроме того, для пилотов ухудшилась видимость через часть стекла.

В момент ЧП самолет находился на высоте около 1200 м. Рейс F 8641 решено было прервать, экипаж передал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в аэропорту вылета. Лайнер развернули, а уже через полчаса он благополучно приземлился в Торонто, никто из 181 пассажира не пострадал. Из-за плохой видимости через поврежденное стекло пилотам понадобилась помощь наземных служб, чтобы отбуксировать боинг к выходу на посадку.

По данным отчета Канадского совета по безопасности на транспорте (TSB), как минимум один гусь ударился о лобовое стекло.У Boeing 737 max оно состоит из трех слоев и должно обеспечивать защиту в подобных случаях, однако в данном инциденте не помогло. Самолет, получивший серьезные повреждения, относительно молодой – ему 5,5 лет. Сейчас, по прошествии более недели с момента инцидента, боинг остается на земле, его текущий статус «на хранении».

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