Мировые достопримечательности, которые можно посещать с питомцем

Сегодня путешествие с питомцем — обычное дело, тем более pet-friendly отели появляются буквально каждый день. При этом совсем не обязательно оставлять питомца в гостинице, если вы решили отправиться в отпуске на экскурсию. Алена Никольская, режиссер и продюсер популярного трэвел-шоу, рассказала нам о мировых достопримечательностях, куда вас пустят с вашим пушистым попутчиком.

Фудзияма

В Японии просто обожают домашних животных. Для туристов с питомцами трудно подобрать более комфортную страну для путешествия. Если вы решитесь на отдых в Японии вместе со своей собакой или кошкой, вы вполне можете взять животное на экскурсию к горе Фудзияма. Конечно, в храмы у подножия вас не пустят вместе с питомцев, как поясняет наш эксперт, однако вы можете оставить пушистика около храма на некоторое время и быть в полной уверенности, что с ним ничего не случится. А если вы решите забраться на вершину Фудзи, вы легко можете взять питомца с собой и никаких возмущений в свой адрес не услышите.

Роща Сагано

Бамбуковая роща Сагано была образована в 14 веке в Японии, и сохранилась в первозданном виде до сих пор. Туристы со всего мира приезжают в бамбуковую рощу, чтобы насладиться уникальной атмосферой: при порывах ветра бамбуковые стебли стучат друг о друга, создавая успокаивающий шум. Прогуляться по лесу с питомцем — идеальное времяпрепровождение, однако помните, что в храмы, которые есть в лесу, вас даже с маленькой собачкой не пустят.

Бранденбургские ворота

Прогуляться около Бранденбургских ворот — одной из главных достопримечательностей Берлина, можно и в компании пушистого попутчика. Единственное, о чем стоит помнить, что питомец должен быть на поводке, так как немцы очень серьезно относятся к правилам поведения в общественных местах, особенно если речь идет о туристических объектах такого масштаба.

Тауэрский мост

Жемчужина столицы Великобритании — Тауэрский мост. Набережные Темзы и проход через сам мост свободны для прогулок с домашними животными. Но, как и в случае с Германией, важно соблюсти все правила, приобретя для питомца необходимую амуницию для прогулки.

Афинский Акрополь

В сам музей вас не пустят с питомцем, но пройтись по территории с собакой никто не запретит. Будьте внимательны — большую часть года в Греции очень жарко, а потому не задерживайтесь с питомцем, особенно с длинной шерстью, на улице.