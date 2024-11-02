El Al снова начнет летать из Москвы в Тель-Авив

Авиакомпания El Al, которая в октябре отменила все рейсы между Москвой и Тель-Авивом, снова возвращается на маршрут. Росавиация все-таки выдала перевозчику разрешение на полеты в Россию в зимнем сезоне, говорится в сообщении ведомства.

Отметим, несколько недель назад пассажиры El Al получили уведомления, что билеты на вылеты из Домодедово в Бен-Гурион и обратно аннулируются. Авиакомпания просто сняла рейсы и с формулировкой «в связи с оперативными сложностями». В итоге к решению вопроса подключилось посольство Израиля в Москве. И это помогло.

El Al снова начнет летать в Бен-Гурион с 3 ноября. Продажа билетов на рейсы открыта. В зимнем расписании авиакомпания будет ставить 10 вылетов в неделю, по два в день с понедельника по пятницу.

Кроме того, в Росавиации обсудили с представителями еврейского государства безопасность авиасообщения на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«Сейчас крайне важно способствовать развитию воздушного сообщения между нашими странами. Росавиация всегда готова к конструктивному диалогу с израильской стороной по любым возникающим вопросам, относящимся к нашей компетенции», – пояснил глава ведомства Дмитрий Ядров.

Отметим, что на данный момент из Москвы в Тель-Авив летает только Red Wings. При этом рейсы выполняются с технической посадкой в Минводах.