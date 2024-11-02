Отель в Анталье опроверг слухи о вспышке вируса у российских туристов

В субботу ряд телеграм-каналов сообщили о вспышке неизвестного вируса среди российских туристов в отеле Sirene Belek Golf & Wellness в Белеке. Однако руководство комплекса опровергло слухи, появившиеся в СМИ.

«Никаких случаев заболеваний у нас не было и нет. Информация, которая распространяется на этот счет, не соответствует действительности», – прокомментировали в гостинице.

О массовом заболевании россиян одним из первых сообщил телеграм-канал Shot. По словам журналистов, за помощью к врачам в последние несколько дней обратилось несколько десятков туристов. У всех были схожие симптомы: высокая температура, высыпания на теле, ломота, расстройство желудка и т. д.

При этом выдвигали несколько версий о причинах недомогания среди отдыхающих. По одной – это вирус Коксаки, по другой – разновидность Covid. Впрочем, никаких справок и заключений от врачей в телеграм-каналах не продемонстрировали.

Отметим, что на слухи обратили внимание и в муниципалитете Антальи, куда относится и Белек.

«Мы не получали массовых жалоб от туристов, в частности от российских. Мы запросим отели, но мы не получали сигналов, вызывающих беспокойство», – пояснили чиновники.

Редакция TourDom.ru также не фиксировала жалобы от туристов, отдыхающих в Турции, на вспышку какого-либо вируса, и туроператоры не сообщают о подобных проблемах.