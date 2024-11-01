Туроператоры не сошлись в перспективности рейсов на «египетские Мальдивы»

После того как стало известно, что Росавиация обсудила с египетской стороной возможность открытия для российских авиакомпаний новых маршрутов на север Египта, портал TourDom.ru поинтересовался у туроператоров, заинтересованы ли они в полетах в аэропорт Эль-Аламейна.

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Источник в Библио-Глобусе дал понять, что пока их вполне устраивает существующий вариант доставки туристов на курорт Эль-Аламейн. Напомним, туроператор предлагает туры на базе рейсов «Аэрофлота» и EgyptAir Москва – Каир, из столицы Египта туристов отправляют в Эль-Аламейн наземным трансфером.

В Fun&Sun не стали комментировать перспективы прямых рейсов на север Египта. Тем не менее отметили, что интерес к направлению у туроператора есть, изучают возможность запуска турпродукта по Эль-Аламейну к следующему лету.

А вот еще в одной туроператорской компании пока скептически относятся к прямым полетным программам на Средиземноморское побережье Египта. Причины – массовое строительство отелей в Эль-Аламейне пока в начальной стадии, а существующие гостиницы предлагают формат отдыха, ориентированный скорее на европейских, нежели на российских туристов. Например, востребованный у наших отдыхающих ultra all inclusuve есть в относительно недавно открытом Rixos Premium Alamein 5*, но у других отелей такая концепция пока не популярна. Кроме того, несмотря на программные заявления египетской стороны, делавшиеся еще в мае, – продвигать «другой Египет», в том числе отдых на Средиземноморском побережье, практических шагов в этом направлении, по словам представителя туроператора, пока немного:

«Мы не чувствуем реальной поддержки от офиса по туризму Египта».

Что касается прямых рейсов, то для их запуска авиакомпании должны еще изыскать свободные лайнеры, которые могут выполнять полеты за границу. Самолеты сейчас в дефиците, туроператоры стараются рационально задействовать возможности перевозчиков. Чартеры ставят на наиболее популярные у туристов маршруты, загрузка бортов на которых гарантирована. На египетском направлении это круглогодичные курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада, тогда как Эль-Аламейн отличается более ярко выраженной сезонностью – отдых там наиболее комфортен с апреля-мая по октябрь-ноябрь.

За живописность побережья и пляжи с белым песком курорт Эль-Аламейн принято называть «египетскими Мальдивами». Туристическая инфраструктура в средиземноморской части страны пока гораздо менее развита, чем на Красном море. В начале этого года стало известно, что власти Египта и ОАЭ подписали соглашение о строительстве нового курорта Рас-эль-Хикма на берегу Средиземного моря, предполагается, что инвестиции в него составят более 150 млрд долларов, но сроки открытия пока не названы.