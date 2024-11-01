Казахстан ввел визу «современные кочевники» для иностранных туристов

Новая виза Neo Nomad для "современных кочевников" введена в Казахстане. Об этом сообщило министерство туризма и спорта республики.

"По поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева введен новый тип визы Neo Nomad. Эта виза предназначена для так называемых современных кочевников - зарубежных туристов, совмещающих работу и отдых, путешествуя и работая удаленно. Новый визовый режим учитывает международный опыт более 50 стран, успешно внедривших аналогичные программы после пандемии [коронавируса]", - говорится сообщении.

Отмечается, что иностранные туристы смогут таким образом находиться в Казахстане до одного года, сохраняя занятость в зарубежных компаниях.

По данным ведомства, для получения Neo Nomad иностранному гражданину необходимо продемонстрировать наличие стабильного дохода в размере не менее $3 тыс. за пределами Казахстана. Также потребуется наличие медицинской страховки и справки о несудимости. Виза ориентирована на туристов, работающих удаленно в различных сферах, от программирования, маркетинга и финансов до консалтинга, дизайна и электронной коммерции, уточнили в министерстве.

В Минтуризма рассчитывают, что экономический эффект от внедрения визового режима превысит 3 млрд тенге ($6,8 млн) ежегодно.