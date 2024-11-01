Специалист сообщил о росте числа авиаперелетов в Египет

Российские авиакомпании перевезли более 1,3 миллиона пассажиров на рейсах в Египет по итогам восьми месяцев 2024 года. Об сообщила Росавиация по итогам встречи руководителя российского агентства воздушного транспорта Дмитрия Ядрова с послом Египта в Москве Назихом Нагари.

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«В 2023 году пассажиропоток российских перевозчиков на линиях в Египет вырос на 23,6%, до 1,9 млн человек. По итогам восьми месяцев 2024 года этот показатель превысил 1,3 млн человек», — говорится в сообщении.

Ключевым вопросом встречи стала возможная организация полетов в Россию из аэропортов египетских городов: Александрии и Эль-Дабаа. Посол заявил, что египетская сторона заинтересована в развитии авиаперевозок с Россией.

«Вместе с Росавиацией планируем продолжать работу по расширению направлений для полетов между нашими странами», — сказал он.

По словам руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, у авиасообщения между Россией и Египтом высокий потенциал для расширения количества направлений полетов.

«Росавиация направит российским авиакомпаниям и туроператорам запросы для выяснения уровня заинтересованности в выполнении рейсов в те египетские аэропорты, куда наши перевозчики пока не летают», — отметил Ядров, слова которого приводятся в сообщении.

Сейчас, по данным Росавиации, полеты в Египет по 22 маршрутам выполняют шесть российских авиакомпаний: "Азимут", Red Wings, Azur Air, "Россия", "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии". Они совершают рейсы в Каир, Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Египетские авиакомпании летают в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Волгоград, Казань, Самару, Калининград и Уфу.