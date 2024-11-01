Российские авиакомпании могут начать летать еще в два аэропорта Египта

Российские авиакомпании могут получить возможность летать еще в два египетских города. На очереди Александрия (Борг-эль-Араб, ICAO: HEBA) и Эль-Дабаа (Эль-Аламейн, ICAO: HEAL). Перспективы запуска новых программ обсудили руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и посол арабского государства Назих Эльнаггари.

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Отметим, что прямые рейсы в эти города могут быть интересны российским туроператорам. Компании уже отправляют туристов на курорт Эль-Аламейн, который находится рядом с этими городами. Однако добраться до него сейчас не так просто: туристы сначала летят в Каир, а затем их ждет трансфер на «египетские Мальдивы». Альтернатива – со стыковкой в третьих странах, например Турции.

Как рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров, ведомство в ближайшее время направит российским авиакомпаниям и туроператорам запросы по поводу рейсов в эти аэропорты. Предстоит выяснить, будут ли рейсы по новым маршрутам востребованы турбизнесом.

«У авиасообщения между Россией и Египтом хороший потенциал для расширения количества маршрутов. Уверен, что совместные усилия в развитии двустороннего сотрудничества в области гражданской авиации будут способствовать увеличению пассажиропотока и развитию туризма», – пояснил Дмитрий Ядров.

Он также отметил, что в 2023 году пассажиропоток российских авиакомпаний на рейсах в Египет вырос на 23,6%, до 1,9 млн человек. По итогам восьми месяцев 2024-го этот показатель уже перешел планку в 1,3 млн путешественников.