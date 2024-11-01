Путешествующего с двумя девочками американца заподозрили в торговле детьми

Пассажира американского лоукостера Southwest Airlines, путешествующего с двумя девочками, заподозрили в торговле детьми. Подробности сообщает портал Wavy.

© Lenta.ru

21 октября Джон Керриган летел со своей 15-летней дочерью и ее 16-летней подругой из Денвера в Норфолк, США. Когда мужчина отошел в туалет, стюардесса подошла к подросткам и стала спрашивать их, все ли в порядке и знают ли они Керригана.

После приземления на борт поднялась полиция. Правоохранители направились прямо к Керригану, вывели его из самолета на глазах попутчиков, а потом допрашивали около 20 минут. Хотя американца отпустили без предъявления обвинений, он все равно назвал этот опыт унизительным.

Ранее американский музыкант Дэвид Райан Харрис столкнулся с аналогичной проблемой на рейсе American Airlines. Подозрения пали на темнокожего исполнителя, потому что он летел с сыном, у которого светлые волосы и кожа.