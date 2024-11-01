Российские туристы сутки не могут вылететь из Дубая

Российские туристы уже сутки ждут рейса авиакомпании «Азимут» из Дубая в Минеральные Воды. Ситуацию на контроль взяла Южная транспортная прокуратура.

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«В международном аэропорту Аль-Мактум (Дубай) из-за технической неисправности самолета задержан рейс а/к “Азимут”, следовавший в Минеральные Воды. Контролируется соблюдение прав пассажиров. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как рассказали сами туристы в соцсетях, в Минводы они должны были вылететь еще вчера утром. Однако авиакомпания предупредила о переносе рейса A4 6088 на 13:50. После ожидания пассажиров посадили в автобус и подвезли к самолету, а затем вернули в аэропорт и попросили набраться терпения.

Еще через несколько часов ситуация повторилась. Только туристов уже запустили в самолет, но скоро опять отвезли в терминал. Сами пассажиры пожаловались, что не могут получить багаж и не знают, как им быть дальше. Разместили ли россиян в итоге в отель, на данный момент неизвестно.

По информации на онлайн-табло аэропорта Минеральных Вод, рейс A4 6088 прибудет сегодня в 17:20 по местному времени.