Двух туристов задержали на Байконуре: они хотели сфотографировать ракету

Около космодрома Байконур в Казахстане задержали двух иностранцев — граждан Франции и Германии.

Они рассказали, что хотели поснимать на камеры телефонов ракету-носитель, находящуюся на космодроме. По данным Shot, их заметили, когда они стояли со смартфонами неподалеку от ракеты и готовились сделать снимки. Француз и немец назвались туристами и рассказали, что приехали посмотреть на Байконур и шли в сторону стенда динамических испытаний.

Мужчин задержали и доставили в отдел полиции. На 21-летнего француза Акселя Оливьера Роберто Гуйено и 26-летнего немца Юлиана Карла-Юргена Поренца составили административные протоколы (по какой именно статье, не сообщается) и оставили в камере отдела.

Туристов арестовал на сутки

Позднее стало известно, что туристы из Европы арестованы на сутки за самовольное проникновение на космодром.

По данным прокуратуры Кызылординской области Казахстана, они прибыли в республику «с целью путешествия и направились осмотреть ракету "Энергия"». На них составили протоколы в соответствии со статьей 20.17 УК РФ. Военный гарнизонный суд в комплексе Байконур арестовал их еще 30 октября, после чего они «были удалены с территории комплекса».

Иностранные туристы уже много раз пытались пробраться на космодром

В июле прошлого года у Байконура заметили и задержали двух граждан Нидерландов и гражданина Бельгии. Их проверяли на возможную причастность к шпионажу, но с большей вероятностью им грозил административный арест на пять суток.

За месяц до этого двое французов пытались попасть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, один из них не выжил. Они выбрали «классический» путь для нелегальных туристов — пошли через степь. По дороге одному из них стало плохо от обезвоживания, его товарищ не смог ему помочь. Средняя температура на Байконуре в июне днем составляет плюс 33 градуса.

В сентябре 2023 года у ангара близ Байконура, где находится заброшенный корабль «Буран», попались трое туристов из Испании. Молодые люди хотели посмотреть на советский космический корабль.

Правоохранители заметили нарушителей недалеко от площадки 112 «А», где расположены монтажно-заправочный комплекс и стоянка «Бурана». На туристов завели административное дело о нарушении пропускного режима охраняемого объекта. Испанцев отправили в помещение для задержанных на Байконуре.