Польша оценила шансы восстановления безвизовых поездок для калининградцев

Шансов на восстановление местного приграничного движения (МПД) между северо-восточными воеводствами Польши и Калининградской областью, когда калининградцы могли пересекать границу без виз, нет. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая в Ольштине.

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По его словам, которые приводит агентство РАР, в нынешних условиях "система контроля на границе должна быть в состоянии кризиса, а не мира".

Система МПД была введена в 2012 году и действовала до 2016 года, когда была отменена по инициативе польской стороны. В соответствии с правилами системы, жители Калининградской области РФ и польских Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств могли совершать взаимные поездки без виз только на основании специального разрешения. Первоначально такой документ выдавался сроком на два года, затем - на пять лет. В течение года гражданин Польши мог пребывать в Калининградской области РФ не более 90 дней. Аналогичное правило действовало и для жителей Калининградской области РФ.

По данным Главного статистического управления Польши, с 2012 по 2016 года по системе МПД в Польше побывали около 2,4 млн россиян.