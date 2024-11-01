Доход от международного туризма в Бразилии достиг десятилетнего рекорда

По данным министерства туризма Бразилии, в 2024 году иностранные путешественники принесли в экономику страны более 30,8 млрд реалов (520 млрд рублей). Это лучший результат за последние десять лет. Об этом сообщает TV CULTURA, партнер сети TV BRICS.

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Отмечается, что этот высокий показатель обеспечен динамикой первых девяти месяцев 2024 года. В период с января по сентябрь страну посетили около 4,9 млн гостей из-за рубежа.

По данным Центрального банка Бразилии, только в сентябре иностранные путешественники потратили в стране более 3 млрд реалов (60 млрд рублей).

Министр туризма Селсо Сабино отметил, растущий интерес к отдыху в Бразилии со стороны иностранцев. В стране сформировалось устойчивое предложение услуг индустрии гостеприимства. Соответственно, сложились благоприятные условия для продвижения образа Бразилии и ее достопримечательностей за рубежом.