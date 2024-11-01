Доход от международного туризма в Бразилии достиг десятилетнего рекорда

Бразилия: доходы от международного туризма достигли десятилетнего рекорда
По данным министерства туризма Бразилии, в 2024 году иностранные путешественники принесли в экономику страны более 30,8 млрд реалов (520 млрд рублей). Это лучший результат за последние десять лет. Об этом сообщает TV CULTURA, партнер сети TV BRICS.
Отмечается, что этот высокий показатель обеспечен динамикой первых девяти месяцев 2024 года. В период с января по сентябрь страну посетили около 4,9 млн гостей из-за рубежа.
По данным Центрального банка Бразилии, только в сентябре иностранные путешественники потратили в стране более 3 млрд реалов (60 млрд рублей).
Министр туризма Селсо Сабино отметил, растущий интерес к отдыху в Бразилии со стороны иностранцев. В стране сформировалось устойчивое предложение услуг индустрии гостеприимства. Соответственно, сложились благоприятные условия для продвижения образа Бразилии и ее достопримечательностей за рубежом.