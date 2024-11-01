«Все стоит космических денег». Тревел-блогер рассказал о жизни в США

Российский путешественник побывал в США и назвал три главные причины для переезда в страну. Об этом он рассказал другому тревел-блогеру, отзыв россиянина опубликован на платформе «Дзен».

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Так, в частности, россиянин Максим Марин отметил, что в Соединенных Штатах высокие зарплаты. Мужчина преподает китайский язык в частной московской школе и получает примерно 150 тысяч рублей в месяц. Американские школы тем временем предлагают преподавателям от пяти тысяч долларов ежемесячно (около 490 тысяч рублей), причем не самые крупные.

Более того, путешественник заявил, что американцы гораздо приветливее и доброжелательнее россиян, а заводить знакомства в этой стране значительно легче, стоит просто выйти на улицу.

«Сложно судить издалека, скажу только одно, давным-давно, причем не только среди русских, ходят слухи про американское лицемерие, — добавил автор публикации. — Якобы для них такой стиль общения — просто-напросто вежливость, реального отношения он не передают, тем более учитывая как правительство США позиционирует Россию (врагом американской демократии)».

Третьей причиной для переезда в Америку россиянин назвал высокий уровень медицины и образования.

«Только вот есть одно огромное "но", — подчеркнул блогер. — Все это добро стоит космических денег, американцы начинают копить на образование детей практически с рождения. Медицина тоже доступна далеко не каждому, напоминаю, большинство американцев летает делать зубы в страны Азии, чтобы хорошо сэкономить».

Ранее другой тревел-блогер и путешественник побывал в Соединенных Штатах и раскрыл удивляющие американцев странности россиян. Автор публикации рассказал, что жители США не понимают, почему россияне накидывают шарфы и кутаются в куртки, когда термометр показывает 10 градусов тепла.