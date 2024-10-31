У туристов набирают популярность туры в Сингапур

Среди туристов Ханты-Мансийского автономного округа набирает популярность новый тренд — отдых в Сингапуре. Туда преимущественно едут опытные путешественники, побывавшие во многих других странах, рассказали URA.RU в турагентстве «Семь чудес».

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«Туристам, которым надоело путешествовать в привычные страны, где они уже бывали не раз, и хотят попробовать что-то новое, то летят туда. Сингапур — одно из самых цивилизованных и безопасных мест. Сам город очень чистый, поэтому его выбирают для отдыха», — рассказала турагент Марианна Кульченко.

Несмотря на то, что теплая погода в Сингапуре может стоять круглый год, зимой вода в море холоднее на несколько градусов. Поэтому за пляжным отдыхом сюда чаще едут с середины весны до середины лета.

«Если же отдыхать в самом Сингапуре, то в городе больше интересна экскурсионная программа», — уточняет эксперт.

Ранее URA.RU рассказывало, что у югорчан набирают популярность путешествия в Грузию. По информации турагентства Soloway, жители ХМАО зачастую посещают там пляжные курорты.