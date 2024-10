В популярных отелях Дубая нет мест на начало ноября

В турагентствах фиксируют высокий спрос на туры в ОАЭ. На вылеты в ближайшие выходные, 2-3 ноября, в некоторых популярных отелях уже нет свободных номеров.

© unsplash

В частности, в названные даты уже нельзя отправиться в недельный тур с размещением в Rove Dubai Marina 3* и Radisson Blu Hotel Dubai Media City 4*. Также будет недоступен в ближайшую неделю пятизвездочный Marriott Resort Palm Jumeirah Dubai.

Забронировать тур на 8 дней в Al Hamra Residence 4* в Рас-эль-Хайме можно, самое раннее, с 6 ноября. В Khalidiya Palace Rayhaan By Rotana в Абу-Даби получится заехать лишь с 7 числа. Свободные места в One & Only Royal Mirage 5* появятся с 9-го.

В то же время другие популярные гостиницы еще вполне доступны для заказа с заездом в ближайшие выходные и недельным проживанием.

Из недорогих вариантов туристы смогут выбрать, например, Citymax Hotel Al Barsha New 3* в Дубае. Тур обойдется в 200 тыс. руб. Здесь и далее рассматриваем турпакеты на двоих продолжительностью 8 дней (7 ночей) с вылетом из столицы 2-3 ноября.

Свободные номера на указанные даты есть в 4-звездочных гостиницах Дубая - Rose Rayhaan By Rotana (от 250 тыс. на двоих), Two Seasons Hotel & Hotel Apartment (от 210 тыс.).

Туристы смогут также отдохнуть в таких популярных «пятерках» как Rixos Marina Abu Dhabi (от 420 тыс.), Jumeirah Al Qasr (от 800 тыс.), Jumeirah Dar Al Masyaf (1,1 млн руб.)

Отметим, отдых в Эмиратах в ноябре стал дороже. Например, в сентябре тур в Centara Mirage Beach Resort Dubai с вылетом из Москвы в начале ноября можно было заказать за 244 тыс. руб., сейчас аналогичный вариант предлагается уже за 307 тыс., что на 25% дороже.

Изменились цены и на отдых в Rixos Marina Abu Dhabi. В августе ноябрьский тур был доступен за 340 тыс. руб. на двоих, сейчас прайс вырос на четверть – до 420 тыс.

Ранее TourDom.ru писал о высоком спросе на отдых в Египте на осенние каникулы. Цены на туры в популярные отели с вылетом из Москвы выросли в среднем на треть.