Узбекистан планирует принять один миллион российских туристов

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел в Ташкенте встречу с председателем комитета туризма Республики Узбекистан Умидом Шадиевым. Он отметил, что в стране наблюдается значительный рост числа российских туристов.

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Число граждан России, посетивших Узбекистан с туристическими целями, в 2023 году выросло на 25,8% по сравнению с годом ранее, до 714,2 тысячи человек, согласно данным пресс-службы агентства по статистике Узбекистана. По словам председателя комитета туризма Узбекистана, республика планирует в 2025 году принять уже 1 миллион российских туристов.

«Статистика говорит сама за себя. Наблюдаем значительный рост числа российских туристов в Узбекистане. У нас сейчас, за девять месяцев, всего 650 тысяч, надеюсь, что в следующем году сможем достигнуть этой цифры (1 млн человек - прим. ТАСС)», — заявил Шадиев.

Кроме того, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал представителям Узбекистана о развитии туризма на Дальнем Востоке, отметив необходимость сотрудничества.

«С учетом легендарного узбекского гостеприимства и легендарной кухни, которую мы имели счастье попробовать, я думаю, что мы можем создать уникальное предложение, которое будет таким взаимовыгодным и позволит нам укреплять связи», — сказал Чекунков.

Кроме того, после встречи прошла церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Международным университетом туризма "Шелковый путь" и Российским государственным университетом туризма и сервиса о развитии партнерских связей в сфере разработки и реализации образовательных программ всех уровней в области туризма и гостеприимства.