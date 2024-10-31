Что готовы предложить туроператоры по горнолыжным турам в этом сезоне

На пороге зимнего сезона сегодня редакция пригласила туроператоров по горнолыжным турам рассказать, чем они отличаются от конкурентов, в чем их уникальность и почему при бронировании туров агенты выбирают именно их. На приглашение откликнулись четыре компании. Две из них, PAC Group и «Джет Тревел», – признанные в профессиональной среде специалисты по горнолыжке в Альпах. Таких больше на нашем рынке нет. «Восток Интур» интересен своими программами в Китай и Северную Корею, а «Карлсон Туризм» известен очень ответственным отношением к качеству и высоким уровнем экспертизы в премиум-продукте.

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«Джет Тревел»

Мы отличаемся от других компаний прежде всего тем, что горнолыжный туризм для нас не ассортиментное, а основное направление. Кроме альпийских курортов, традиционного продукта «Джет Тревел», предлагаем целый спектр новых для россиян направлений. Это и ближайшие страны, куда есть прямые перелеты, такие как Азербайджан, Армения, Сербия, и дальние – Япония и Южная Корея. Кажется удивительным, но добраться туда можно даже дешевле, чем слетать в Европу. Пока дальние страны остаются скорее экзотикой, хотя спрос на них неуклонно растет, сербский Копаоник и азербайджанский Шахдаг уже приближаются по турпотоку к своим альпийским соседям – Австрии, Италии, Франции и Швейцарии. Есть у нас и ряд интересных предложений и на отечественных курортах, таких как Архыз и Манжерок.

В нынешнем сезоне мы вышли на рынок с новым для нас горнолыжным продуктом – альпийскими курортами Клаб Мед. Расположенные во Франции, Италии и Швейцарии, они работают по клубной системе, предлагая пакеты, куда включено не только питание, но и ски-пасс, уроки горнолыжного мастерства, катание в группе с инструктором и масса других услуг и развлечений.

Мы были одними из первых, кто начал активно осваивать альпийские курорты в 1998 году, и с тех пор сохранили за собой экспертизу в этой области. В нашем активе организация пакетных туров как на чартерных рейсах в Инсбрук, Зальцбург, Мюнхен, Фридрихсхафен, Верону, Бергамо, Турин, Цюрих, Женеву, Гренобль и Шамбери, так и на регулярных перелетах в Женеву, Цюрих и Мюнхен. Более 200 тыс. туристов за более чем четверть века воспользовались нашими услугами по организации своего горнолыжного отдыха.

В основном работаем напрямую с отелями. Для удобства контрактинга и осуществления платежей у нас есть DMC в Швейцарии и Сербии. Это позволяет нам не только заключать выгодные контракты с отелями и партнерами, в том числе с теми, кто из-за санкций не работает с российским рынком, но и проводить платежи в отель в день получения нами оплаты от наших агентств.

В последние годы, сохранив и даже увеличив свою команду экспертов, мы сосредоточились на индивидуальных турах. Большинство сотрудников «Джет Тревел» имеют опыт формирования и продажи горнолыжных туров 20 лет и более. Многие из них были пионерами в освоении россиянами зарубежных горнолыжных курортов в конце 90-х годов XX века. Есть в нашей команде и профессионально катающиеся райдеры. Все сотрудники работают 24/7 и всегда готовы ответить на вопросы или решить проблему на самом высоком уровне.

Один из хитов последних двух сезонов – азербайджанский курорт Шахдаг, где мы предлагаем отели Shahdag 4*+ и два пятизвездочных отеля «Марриотт» – Pik Palace и Park Chalet. Продажи на этот курорт несильно уступают французскому Куршевелю, который уверенно лидирует последние годы, швейцарскому Церматту и итальянской Мадонне ди Кампильо.

PAC Group

Горные лыжи – это то направление, на котором в 90-х PAC Group сделал себе имя, оно и сегодня остается в нашем приоритете. Начиналось все с Низких Татр, куда мы стали отправлять группы туристов в 1994-м, на следующий год освоили итальянские и французские Альпы, а зимой 1998-го поставили свой первый чартер в Попрад (Словакия).

Наша компания быстро росла, офисы PAC Group открывались в Италии, Франции и Австрии. В Швейцарии, Германии и Северной Европе мы опирались на сильных партнеров и формировали свои сезонные команды, предлагали русскоязычный сервис и организовывали альпийский детский клуб «Пак Ленд». Учились сами и погружали в продукт наших агентов – несколько лет подряд вывозили группы по 50–100 человек в альпийскую «Горнолыжную академию», а лидеров продаж ежегодно возили в горнолыжные директорские туры на лучшие курорты Альп. Даже не представлю, сколько сотен агентов мы поставили на лыжи.

Все эти усилия полностью себя оправдали, с 2014 года PAC Group стал бессменным лидером рейтингов Службы «БАНКО» по горным лыжам по Италии, Франции, Австрии, Швейцарии.

Для работы на горнолыжном направлении необходимо обладать большой экспертностью. Несмотря на то что ситуация со времен ковида сильно изменилась, те знания, опыт, связи, возможности, которые мы получили практически за 30 лет работы в горах, помогают сегодня предлагать качественный, конкурентный продукт, реализовывать сложные нестандартные запросы. В нашей команде опытные эксперты с более чем 20-летним стажем, это специалисты, с которыми мы строили и развивали горы в «ПАКе».

Мы сохранили приверженность европейским горам. В зимнем сезоне 70% горнолыжных продаж в нашей компании приходится на Италию и Францию. Очень заметен объем Швейцарии, люксовые отели много сделали для привлечения и удержания клиентов. В Италии туристы часто выбирают Alpen Royal 5* в Валь-Гардене, Alpen Suite 5* на курорте Мадонна-ди-Кампильо, Hermitage 5* в Червинии, во Франции – K2 Collection, Le Lana 5* в Куршевеле, Le Kaila 5* в Мерибель, мы также продолжаем работу с популярной цепочкой Club Med.

Весь горнолыжный продукт представлен онлайн: это не только отели, но и трансферы, экскурсии, шаттлы на горнолыжные курорты. Мы даем агентам возможность выбрать лучшие цены – наша система PAC world позволяет определить в режиме реального времени наиболее выгодную цену. Если говорить о размещении, это могут быть отели на прямом контракте, через принимающих партнеров или через GDS-поставщиков.

Важный момент – визовая поддержка, ее мы, безусловно, оказываем. В сезоне зима-2024/2025 сохранили акцию «Италия. Виза в подарок», так что не просто делаем визы, а делаем их бесплатно! К слову, у нас есть еще интересная акция для агентов – лидеров по продажам горнолыжной Франции ждет поездка в Куршевель с проживанием в отеле 5*.

Чтобы нашим партнерам было легче освоить или восстановить в памяти специфику горнолыжного продукта, мы возобновили обучение в формате онлайн. Недавно в рамках нашего проекта «ПАК Универ» прошел курс «Альпы – Австрия, Италия, Франция, Швейцария», запись доступна для всех.

Я всегда верил и верю в горы, это уникальный туристический продукт, у которого очень широкий круг потребителей. Те агенты, которые осваивают специфику горнолыжных продаж, успешно расширяют свой бизнес.

Желаю всем хорошего сезона и белоснежных трасс.

«Восток Интур»

Я понимаю, что многие наши коллеги по турбизнесу предлагают Альпы или российские горнолыжные локации. Мы представляем курорты Китая и Северной Кореи. Для тех, кто с нами близко не знаком, еще скажу: «Восток Интур» работает с 2010 года, является туроператором, аккредитованным в КНДР, имеет собственный автопарк комфортабельных автобусов.

В Китае ставим в приоритет международные горнолыжные курорты, уже завоевавшие мировое признание, а в Северной Корее – лучшие горнолыжные базы, расположенные в одной из самых закрытых стран мира. Здесь каждый находит что-то по душе: от любителей активного отдыха до тех, кто ценит здоровый образ жизни и интересуется культурными и историческими ценностями.

Вернувшиеся из поездок туристы чаще всего пребывают в восторге от великолепного катания по лыжным трассам различной сложности, окруженным завораживающими пейзажами. А после активного отдыха они проводят время в комфортабельных номерах гостиниц и наслаждаются вкусной национальной кухней. Многие посещают горячие термальные источники, спа-центры, бассейны и аквапарки.

Для наших туристов мы подбираем туры, учитывая все индивидуальные предпочтения. Есть варианты для семьи, для опытных лыжников и сноубордистов, для новичков. Если говорить об отелях, то могу выделить в Китае гостиницу Holiday Inn (4 и 5 звезд), в Пхеньяне «Янгакдо» и «Корё», горнолыжный курорт с отелем «Масикрён» в КНДР, а в КНР – горнолыжный курорт Чанбайшань.

Принципы компании «Восток Интур» – тщательный и ответственный подход ко всем аспектам деятельности, к выбору маршрутов – мы их предварительно проверяем и тестируем. На этапе разработки программ учитываются все возможные детали, которые могут повлиять на комфорт и безопасность путешественников. Наша главная ценность – коллектив, каждый из нас работает в туризме по призванию и с полной самоотдачей.

Что же касается моего личного опыта, то самые большие впечатления у меня остались от одного из красивейших горнолыжных курортов Китая – Чанбайшань. Он находится в окружении великолепных гор. Кристально чистый воздух, снежные вершины и спокойствие природы создают непередаваемую атмосферу. По-моему, это идеальное место для того, чтобы убежать от городской суеты и насладиться тишиной. К тому же здесь прекрасная инфраструктура, ухоженные трассы различной сложности. В гостиницах просторные номера с панорамным видом на горы, уютная атмосфера и дружелюбный персонал – все это создает ощущение комфорта и уюта.

«Карлсон Туризм»

Мы работаем с обширным спектром горнолыжных направлений – от классических европейских курортов до более отдаленных, таких как североамериканское направление (США и Канада), а также Азия (Япония), Аргентина и Чили. Сами всегда выступаем в роли DMC: когда команда контролирует все этапы – от организации трансферов до бронирования лыжных инструкторов и après-ski, это позволяет минимизировать риски и оперативно решать любые возникающие проблемы. С самого начала стратегия «Карлсон Туризм» неизменна – широкая контрактная база прямого сотрудничества на всех главных горнолыжных курортах не только с отелями, но и с агентствами по недвижимости и управляющими шале и апартаментами.

В случае с горными лыжами клиентам важно предложить не только подходящие трассы и варианты размещения, но и всё, что является неотъемлемыми составляющими комфортного «ленивого» отдыха – дать рекомендации по ресторанам, шопингу, всему, что связано с après-ski.

У нас много любимых отелей, но здесь отмечу пять.

Le K2 Palace – элегантный проект с видом на французские Альпы. Лифт, обеспечивающий прямой доступ к крупнейшему горнолыжному курорту в мире. Ресторан с двумя звездами Michelin. Легкий доступ к деревушке Куршевель 1850. Продолжим? Все это предлагает Le K2. Les Airelles, пожалуй, один из лучших отелей для семейного отдыха. Выражение «ребенок – это маленький король» прекрасно помогает понять концепцию Airelles Courchevel. Детям здесь – лучшее. Целый клуб находится в их распоряжении. Les Neiges. 6 декабря в Hotel Barriere Les Neiges открывается Loulou, знаменитый парижский ресторан. Гостям предложат кулинарные изыски Пьемонта, классические пиццу с трюфелями и пасту аль помодоро, восхитительные десерты и изысканные напитки. Прекрасный вариант для празднования Рождества или Нового года! Grandes Alpes, построенный в 1948 году, стал первым отелем в Куршевеле 1850, который распахнул свои двери одновременно с пуском первого подъемника лыжного курорта. Уникально расположение гостиницы – в самом центре курорта, где сходятся три основные горнолыжные трассы. Badrutt’s Palace. Деревянные потолки с вырезанными вручную узорами, готические своды, мраморные полы и стены, украшенные произведениями искусства, среди которых есть и подлинная картина Рафаэля. Badrutt’s Palace – это не просто отель, а настоящий замок в швейцарских Альпах. Ну а лучшая в мире горнолыжная инфраструктура делает его Меккой для ценителей.

Многим горнолыжникам хорошо знакома альпийская инфраструктура, а владелец нашей компании Константин Игоревич Ордовский приглашает всех обратить внимание на горные лыжи в Аргентине.

Один из наиболее посещаемых курортов здесь – Барилоче. Приводим цитату из его отзыва: «Пологие склоны – идеальное место для тренировок и начинающих лыжников. Очень хорошие инструкторы и наличие снаряжения мирового уровня. Сложные склоны для опытных и внетрассовые маршруты, проходящие через потрясающие пейзажи. Длинный зимний сезон с июня по сентябрь – здесь есть все варианты снежных видов спорта. Курорт достигает высоты 2100 м над уровнем моря. Любители катания вне трассы будут просто поражены количеством доступных им возможностей. В Барилоче 62 км трасс и 40 подъемников».