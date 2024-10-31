Как Нарочь стала главным белорусским курортом

Шестьдесят лет назад, в самом конце октября 1964 года, были окончательно определены границы нового курортного поселка Нарочь, основанного на берегу знаменитого одноименного озера. С той поры и началось активное освоение и использование этого уникального уголка белорусской природы для массового круглогодичного отдыха. Именно Нарочь стала главным туристическим символом Беларуси.

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В Мядельском районе Минской области, к которому относятся Нарочь и окрестности, помимо самого знаменитого здешнего водоема есть еще 51 озеро. Нарочь - самое крупное белорусское озеро, это без малого 80 квадратных километров площади, до 25 метров глубины, при размерах в длину до 12 километров и в ширину до 10. Узреть невооруженным глазом противоположный берег часто бывает непросто. Заселены эти места были давно, в каменном веке, сведения о перепродаже земельных владений имеются еще по первой половине XVI века, а в расположенной неподалеку деревне Кобыльник (ныне агрогородок Нарочь, не путать с поселком) регулярно проводились ярмарки.

Но об организации на лоне здешней роскошной природы курорта впервые задумались только в первые десятилетия ХХ века. По Рижскому миру 1921 года Нарочь и окрестности, как и другие западнобелорусские земли, отошли к межвоенной Польше. Административно эти места относились к Поставскому повету Виленского воеводства. Озеро Нарочь оказалось тогда крупнейшим озером всей Польши, к нему было приковано внимание оборотистых предпринимателей, а порой и польских последователей дела Остапа Бендера.

На озере Нарочь появились частные виллы, яхты и яхт-клуб, катера, пристань, ресторация и увеселения вплоть до театральной сцены и оркестра местных пожарных. Отдых был для чистой и обеспеченной публики, но до 1937 года, добираясь до берегов Нарочи от того самого Кобыльника последние четыре километра по бездорожью, публика из чистой часто становилась грязной. В 1937-м до нарочанского берега построили узкоколейку, но добираться из ближайшего большого города Вильно было все равно долго и неудобно. Среди прочего на Нарочи располагалась турбаза Морской и колониальной лиги - это была массовая общественная организация, объединявшая почти миллион человек и желавшая невозможного, а именно получить для Польши колонии за дальними морями - в Африке, Латинской Америке, рассматривали и вариант Антарктиды с пингвинами. За неимением колоний плавали по Нарочи и мечтали о своем, несбыточном.

Осенью 1939 года польским мечтам был положен решительный конец, и курортными перспективами Нарочи занялась советская власть. Появились возможности для отдыха на здешних берегах и у окрестного белорусского населения, которому при польской власти отводилась роль обслуги при "чистой публике". Из этих краев был родом и один из самых замечательных белорусских поэтов Максим Танк, в своих стихах и поэмах воспевавший родное озеро:

Люблю твои, Нарочь,

затоки и тони,

Как вечер густые туманы

развесит,

Иль пена в волнах

серебрится со звоном,

Целуючи зори,

колышучи месяц.

Советская власть подходила к освоению здешних мест поначалу неторопливо и основательно: в конце 1950-х годов экспедицией из Министерства здравоохранения СССР было тщательно выяснено позитивное воздействие нарочанских грязей и минеральных источников. В 1960 году с упразднением Молодечненской области эти края вошли в состав столичной Минской области, и освоение природных богатств в курортных целях резко ускорилось. Вокруг озера Нарочь различные министерства и ведомства БССР стали строить "учреждения для отдыха и лечения".

Чтобы упорядочить процесс, осенью 1964-го из трех небольших деревушек, Купа, Урлики и Степенево, на северо-западном берегу Нарочи указом Президиума Верховного Совета БССР был основан поселок Нарочь, отнесенный к "категории поселений городского типа". И уже очень скоро на "белорусском море", как с той поры стало принято величать Нарочь, появились курортные объекты, сделавшие эти места знаменитыми на весь Советский Союз. В августе 1969 года принял первых отдыхающих знаменитый детский лагерь "Зубренок". На площади 76 гектаров круглый год поправляли здоровье широкие массы белорусских пионеров: к концу 1970-х годов "Зубренок" мог принимать за смену летом до 640 человек, а в учебное время - 420. В современной Беларуси детский лагерь не только не затерялся, он развивается в современных ритмах. В "Зубренке" не только прошла масштабная реконструкция, ребятам во время отдыха здесь предлагаются разнообразные интересности: только в 2020-е годы здесь появились дом экологического просвещения, детский клуб "Точилка для ума" по развитию когнитивных способностей, лаборатории по изучению белорусской геральдики и по изучению традиционного белорусского костюма.

В августе 1969 года принял первых отдыхающих знаменитый детский лагерь "Зубренок".

Для взрослых отдыхающих вокруг Нарочи в советские годы активно строились санатории, дома отдыха, турбазы, которые к началу 1990-х годов могли принять летом до 6 тысяч человек, а зимой - до 4 тысяч. Уязвимым местом всего этого курортного богатства было то, что строилось и содержалось оно различными структурами, которым в большинстве своем после распада Советского Союза приходилось непросто в финансовом отношении. Но до заброшенности и деградации дело не дошло: в 1999 году поселок Нарочь стал местом расположения дирекции Национального парка "Нарочанский", созданного на обширной площади в 87,3 тысячи гектаров и охватывающего не только регион озера Нарочь, но и прилегающие территории Витебской и Гродненской областей с более чем сорока озерами.

В XXI веке туристическая привлекательность этих мест неуклонно повышается. У российских отдыхающих Нарочь неизменно входит в тройку самых популярных курортов на постсоветском пространстве. После недавних геополитических коллизий, сделавших труднодоступными недавно привычные места отдыха в "недружественной" части Европы, значимость нарочанской природы лишь неуклонно возрастает.