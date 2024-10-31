Из Екатеринбурга запустят прямые авиарейсы в Абу-Даби

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово начнут запускать прямые рейсы в Абу-Даби (столица ОАЭ). Первый вылет арабская авиакомпания AirArabia запланировала 27 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.

© РИА Новости

«Вылеты запланированы на 09:50 — еженедельно, по вторникам и пятницам. Время в пути составит около пяти часов и 20 минут. Пассажиров будут доставлять на самолетах Airbus A320», — следует из сообщения.

Билеты уже доступны к продаже. Отмечается, что открытие нового направления даст возможность путешественникам из Екатеринбурга летать на Шри-Ланку, в Индию, Непал и другие страны Ближнего Востока.

Ранее о новых экзотических направлениях из уральской столицы рассказывал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По его словам, в ближайшее время откроются прямые рейсы на Лонгави (Чили), Куала-Лумпур (Малайзия) и в Фергану (Узбекистан).