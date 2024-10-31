Туроператор задолжал отелю в Кемере полмиллиона рублей

Туроператор «Тур Э Вент», представляющий в РФ казахстанскую компанию Kazunion, сообщил о неприятном инциденте в отношениях с российским партнером - ИП Карпуков, зарегистрированном в Липецкой области. Причина – несостоявшаяся поездка туристов в Турцию, из-за чего туроператор получил штрафные санкции от отеля.

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Как рассказал TourDom.ru представитель «Тур Э Вент», липецкое турагентство бронировало несколько туров и по одной из заявок образовался долг.

«Турагент заказал услугу размещения в Турции – два номера в отеле Dobedan World Palace Hotel 5* в Кемере с 31 августа – на неделю и на 10 дней. Однако, как сообщил нам в переписке турагент уже 1 сентября, туристы от поездки отказались. В результате из-за аннуляции отель выставил нам штраф в размере 2465 евро (около 260 тыс. руб.) за каждую заявку. Причем размер уменьшили, поскольку у нас хорошие отношения с отельерами», – сообщил собеседник TourDom.ru.

Он добавил, что ИП никаких денег туроператору не переводил, а штраф, выставленный гостиницей, обязан был возместить, но не сделал этого, хотя и признал свой долг:

«Срок выплаты уже прошел, и, чтобы получить эти деньги, мы направили турагенту досудебную претензию. Если он не ответит в 30-дневный срок, подадим иск в суд».

Впрочем, руководитель турагентства Алексей Карпуков признавать долг не торопится. В разговоре с корреспондентом TourDom.ru он затруднился прокомментировать сложившуюся ситуацию.

«Мне трудно вспомнить этот случай, ко мне представители Kazunion не обращались. Получим претензию – будем работать», – сказал Карпуков.

Недавно TourDom.ru писал о громком скандале в Липецкой области. Более 30 человек пожаловались в правоохранительные органы и СМИ на компанию «Всетурскидки.pф». По словам туристов, они приобрели туры, но на отдых так и не улетели. При этом путешественники называют владельцем фирмы местного депутата, члена ЛДПР Анатолия Емельянова. Что интересно, полный тезка и однофамилец владельца ИП Карпуков также является функционером ЛДПР – трудится секретарем-делопроизводителем Липецкого регионального отделения партии.