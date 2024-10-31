Эксперты предупредили туристов на Шри-Ланке о просроченных визах

В ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» посоветовали россиянам на Шри-Ланке ответственно подходить к визовому вопросу.

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«Ранее дипломаты предупреждали туристов о рейдах по выявлению нарушителей миграционного законодательства на Шри-Ланке. Рекомендуем ответственно подходить к данному вопросу. Если виза просрочена, лучше добровольно обратиться в миграционные офисы или посольство России», — отметили там.

Как пояснили эксперты, организованные туристы, как правило, не находятся в стране дольше периода безвиза.

«Даже в случае возникновения каких-либо сложностей у отдыхающих они всегда могут обратиться за помощью к туроператору. Напоминаем, что с 1 октября 2024 года граждане РФ могут оформить визу по прибытии сроком на 30 дней бесплатно. Кроме того, для въезда на Шри-Ланку россияне могут получить электронную визу (E-Visa) до прибытия в страну», — заключили в организации.

Ранее сообщалось, что россияне, задержанные на Шри-Ланке за пребывание на острове без визы в течение года, будут депортированы в Россию 5 ноября.