Аналитики выяснили, куда полетят российские туристы в октябре

Аналитики провели исследование туррынка и выяснили, какие страны показали наибольший рост спроса на путешествия в октябре у россиян. Лидером стала Испания, интерес к которой увеличился в 17,1 раза.

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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитиков сервиса «Яндекс Путешествия», которые проанализировали данные по поиску отелей и апартаментов.

Также в топ-5 стран с наибольшей годовой динамикой вошли Япония, спрос на которую вырос в 9,8 раза, а также Южная Корея (8,6), Грузия (6,6) и Италия (6,5).

Ряд российских регионов также продемонстрировали положительную разницу в спросе: Крым — в 2,8 раза, Томская область — в 2,3 раза, Адыгея — в 2,2 раза, Алтай — в 2,1 раза.

Кроме того, интерес россиян за год вырос к Челябинской, Владимирской, Ростовской и Калужской областям, а также к Карачаево-Черкесской Республике.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, какие направления могут быть интересны для осенних путешествий.