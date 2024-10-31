Чем привлекает туристов озеро Сон-Куль в Кыргызстане

Количество туристов, посещающих озеро Сон-Куль в Кыргызстане, ежегодно растет на 15%. Вдали от крупных населенных пунктов, промышленности и электричества водоем, расположенный высоко в горах, привлекает своей нетронутой природной красотой и обычаями кочевников.

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Зной и жара спали. Осенью поток туристов в Нарынскую область Кыргызстана возрастает. Здесь расположено высокогорное озеро Сон-Куль. Путь к нему пролегает через живописные пастбища, на которых пасутся многочисленные стада яков и табуны лошадей. И все это можно увидеть на высоте трех тысяч метров над уровнем моря.

Климатические зоны меняются по дороге постоянно. Осенние пейзажи то и дело сменяются зимними. Преодолев очередной перевал, которые местные называют «33 попугая», по числу поворотов на горном серпантине, открывается вид на жемчужину – озеро Сон-куль. Природный водоем окружен холмами и горами, за которыми виднеются острые вершины снежных шапок Центрального Тянь-Шаня. Из-за высоты здесь не растут деревья. В суровых для флоры условиях произрастает лишь низкорослая жесткая трава.

Вдоль побережья разбиты десятки юрточных лагерей. Туристам здесь всегда предложат ночлег и пропитание. Из-за особенностей географического положения и климата меню здесь «легкое». Ограничено оно, как правило, первыми блюдами и салатами. Виктор Скаде приехал из Дании, в древнем кочевом жилище кыргызов остановился впервые:

«С виду непримечательное жилище, но здесь очень уютно. На этой стойке мы сушим свои вещи, если вдруг пойдет снег. В юрте установлено что-то наподобие камина. Его топят углем работники лагеря из соображений безопасности. Здесь становится тепло. Света здесь нет, но это лишь добавляет очарования этому месту».

Каркас юрты деревянный, укрыта она войлочными коврами. Этот материал хорошо держит тепло. Туристы, как правило, останавливаются в таких лагерях ненадолго, до двух дней, этого времени хватает, чтобы погрузиться в атмосферу кочевой жизни, уверена администратор одного из кемпингов Марал Текеева:

«Туристы здесь отдыхают не в активном виде, а чисто на релаксе, то есть книги почитать, поспать, побыть в тишине наедине с самим собой. Ночью здесь в хорошую погоду очень красивое небо. Звезды яркие и кажется, что они очень близко».

Вода в озере Сон-Куль прохладная даже в середине лета. Температура не превышает 15 градусов. Некоторых туристов это не останавливает. Даже осенью находятся смельчаки, которые решаются окунуться в чистую воду высокогорного озера. Само оно небольшого размера – около 28 километров в длину и 18 в ширину. Но каждый берег со всех сторон света контрастирует друг с другом. Где-то подход к воде пологий, в некоторых местах непреступный. Береговая линия то поднимается, то резко падает вниз. Берег местами сухой, но попадаются и заболоченные места.

Погода осенью меняется здесь несколько раз за день. Снег выпадает ковром и тут же тает. И это придает свою, очаровательную атмосферу этом живописному месту.

Из-за погодных условий живности в озере не было до середины прошлого века. Во времена Советского Союза сюда запустили чешуйчатого османа, обыкновенную маринку, пелядь и другие виды рыб. Они прижились. Зимой, когда озеро сверху полностью покрывается льдом, вся живность уходит на глубину.

Магазинов здесь нет, поэтому перед поездкой необходимо тщательно продумать свой багаж. Единственный источник артезианской воды находится на северном побережье природного водоема. Местный житель Ильяс Абдырахманов выкопал скважину несколько лет назад:

«На глубину ста метров уходит эта скважина. Два года назад пробы питьевой воды, взятые с этого источника, возили на экспертизу в Казахстан. В ее составе выявили много полезных для организма человека веществ и минералов. Здесь ее может набрать любой желающий и абсолютно бесплатно».

К озеру ведут четыре автомобильных перевала. Все дороги грунтовые. Это необходимо помнить при планировании поездки. Ежегодно уже в начале октября скотину спускают с этих гор в долины, чабаны (пастухи) сворачивают юрты. А уже к концу осени все пути, ведущие к Сон-Кулю, заметает снегом. Они становятся непроходимыми, а местность вокруг озера – необитаемой.