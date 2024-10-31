Власти Антальи предложили ввести туристический налог

Власти Антальи предложили брать с отдыхающих в местных отелях туристический налог. Соответствующее предложение было выдвинуто рабочей группой по экономике и туризму на совете города.

Отметим, что чиновники не планируют ввести абсолютно новый сбор, а лишь намерены видоизменить уже существующий. С 2023 года в Турции действует так называемый налог на проживание: отели, пансионаты и гостевые дома должны отдавать в казну 2% от суммы, которую турист потратил за размещение в номере. Однако власти Антальи считают, что такой подход не совсем правильный.

Дело в том, что бюджет за счет этого налога наполняют в основном морские курорты. А когда собранные с туристов деньги распределяют по регионам, то Анталье достается лишь малая часть этих денег. Поэтому чиновники и представили альтернативный вариант сбора, который сделает из налога на проживание, – туристический.

В частности, предлагается исключить из этой схемы отели. То есть туристы будут сами платить налог, гостиницы из процесса по сбору средств устранят.

Сумма должна быть фиксированная: 1,5 евро за размещение в отелях 3* и ниже, 2 евро за остановку в 4* и 3 евро – в 5*.

От налога будут освобождены туристы до 16 лет. Также в зимний период сумма сбора с путешественников должна быть снижена в 2 раза.

И, самое главное для чиновников, средства, собранные с гостей отеля в конкретном городе, необходимо направлять в казну этого же муниципалитета.