Названа причина выселения россиян с ребенком из отеля в Турции

Российские туристы, которых выселили из отеля Rixos Sungate в Турции, нарушили правила заведения, рассказал NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. Он связался с представителями организации и узнал их версию инцидента с участием молодой семьи из России.

В отеле подвердили информацию о пропаже очков у россиянина, а также парфюма. Очки ему вернули. Насчет парфюма не знаю. Однако их выселили, потому что российский турист нарушил правила проживания в отеле. Он пришел на ресепшен, начал ругаться матом, угрожал сотрудникам. В общем вел себя неадекватно, — передает Мкртчян слова представителей организации.

Он уточнил, что в подобных случаях отели действительно имеют право выселять постояльцев. Кроме того, у администрации есть доказательства буйного поведения российского туриста, поскольку весь инцидент был снят на камеру наблюдения, добавил Мкртчян.

Ранее сообщалось о том, что семью с двухлетним ребенком выселили из пятизвездочного отеля в Турции. Уточнялось, что перед этим у них украли дорогие очки, а потом обвинили в «беспричинном» переполохе и выгнали из гостиницы. В результате туристы полночи просидели на улице без еды и воды.