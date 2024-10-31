Туристы из Сибири замерзли в самолете, не улетевшем на Пхукет

Рейс WZ 3121 авиакомпании Red Wings сегодня ночью не улетел из Тюмени на Пхукет. Boeing 777 планировали отправить в 02:25. Все туристы успешно прошли регистрацию и зашли на борт, но после этого начались проблемы.

«Мы несколько часов сидели в самолете. Было очень холодно. Затем объявили, что из-за превышения времени работы экипажа всех покормят на борту и потом отправят обратно в здание аэропорта», – сообщили пассажиры в редакцию TourDom.ru.

Как утверждают в пресс-службе Red Wings, рабочее время экипажа закончилось в процессе длительной заправки воздушного судна. Произвести высадку пассажиров сразу после этого не удалось, поскольку этого не разрешили сотрудники пограничной службы – международный сектор аэропорта Рощино в это время был занят пассажирами других авиакомпаний. Во время ожидания пассажирам на борту воздушного судна были предложены питание и напитки, а также размещение в гостинице, но многие из них уехали домой ожидать вылета.

Как утверждают другие источники, первоначальная задержка была связана не с дозаправкой: «Объявили, что у самолета перевес и будут сливать горючее». По данным онлайн-табло Рощино, борт планируют отправить в 18:00 по местному времени.

Ранее TourDom.ru писал, что во время задержки вылет из ОАЭ на 22 часа туристам пришлось оплатить предоставленный «Аэрофлотом» номер в Дубае.