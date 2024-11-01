Как новая система контроля на границе ЕС скажется на туристах из России

Власти ЕС с 10 ноября начнут применять систему Entry Exit System (EES) на границе, чтобы контролировать въезд и выезд иностранных туристов, в том числе из России. «Секрет» спросил у визового эксперта, как новая система отразится на россиянах. Спойлер: добросовестным путешественникам должно понравиться.

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Зачем нужна EES

Изначально систему придумали для усиления безопасности и контроля над незаконной миграцией, рассказал «Секрету» Дмитрий Волков, визовый эксперт и основатель центра Visa News.

Теперь у неё есть и другие задачи:

Выявлять путешественников с поддельными документами;

Фиксировать нарушения по сроку и месту использования визы;

Запрещать выезд и въезд из страны;

Следить за штрафами и административными нарушениями в стране и т. д.

Как будет работать система

Система будет выявлять нарушителей и передавать в базу данных со всеми вытекающими для них последствиями, предупредил Волков.

Однако пока точно неизвестно, как именно будет осуществляться контроль — по отпечаткам пальцев, скану лица или с использованием искусственного интеллекта, сказал эксперт.

Ясно одно: штампы в паспорта туристам больше ставить не будут.

Как не стать нарушителем

Чтобы не оказаться в базе нарушителей, надо придерживаться правил, с которыми вы соглашаетесь, когда получаете визу, подчеркнул Волков.

Например, не пытаться въехать по загранпаспорту старого образца в страны, которые этого не разрешают.

«Россиянам с пятилетними паспортами с июля 2024 года нельзя в Чехию, а в Данию — с начала 2023-го. Но встречались случаи, когда русские туристы всё-таки проскальзывали в страну. К ним было много вопросов: при заселении в отеле, при покупке билета в аэропорту или на вокзале. Если у вас на визе написано "-CZ -DK" — не надо даже пытаться попасть в эти страны», —

Это же касается сроков пребывания в Шенгенской зоне.

«Пребывание в стране разрешено не более 90 дней подряд в полугодии, при краткосрочной мультивизе. В случае нарушения срока пребывания вам грозит штраф или депортация из Европы. В дальнейшем нарушение сроков может привести к запрету на въезд в страну или отказу в визах», —

В чём плюс нововведения для россиян

Несомненным преимуществом EES станет более быстрое прохождение пограничного контроля.

Владельцев биометрических паспортов будут единожды осматривать на границе и пропускать дальше, уже после первичной регистрации, пояснил Волков.