В авиакомпании объяснили задержку рейса из Иркутска в Таиланд

Пассажиры, вылетающие из столицы Приангарья в Таиланд, были вынуждены больше суток просидеть в аэропорту в ожидании своего вылета из-за запрета со стороны авиационных властей Таиланда. В авиакомпании «ФедералПресс» рассказали, чем закончилось дело.

«Разрешение от властей Таиланда получено. AZUR air вынуждена временно задержать рейс ZF-2875 Иркутск – Утапао для получения дополнительных разрешений со стороны авиационных властей Таиланда», – уточнила ведущий специалист по коммуникациям авиакомпании Дениза Хасан.

В авиакомпании также уточнили, что на время ожидания рейса пассажиры размещены в гостинице, им также предоставляются другие услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

«AZUR air находится в тесном контакте с российскими авиационными властями и авиационной администрацией Королевства Таиланд. На текущий момент все необходимые разрешения получены. Вопрос носил сугубо административный характер», – резюмировала сотрудница.

Напомним, что из-за отсутствия разрешения властей Таиланда из Иркутска не смог вовремя вылететь самолет с туристами на борту. Прокуратура взяла ситуация на контроль.

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