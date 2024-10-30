Раскрыт топ лучших направлений для путешествий по миру в 2025 году

Камерун и Литва названы лучшими местами для путешествий по миру в 2025 году. Топ направлений для поездок раскрыли эксперты издательства Lonely Planet, специализирующегося на путеводителях.

По их словам, Камерун в 2025 году празднует 65-летние своей независимости, из-за чего и оказался под пристальным вниманием любителей путешествовать.

«Наслаждайтесь нетронутыми пляжами Криби и его прекрасными пальмами, водопадами, белым песком и рыбацкими деревнями», — сказано в материале.

На втором месте оказалась Литва с ее охраняемыми лесами, озерами и песчаными дюнами. А третью строчку заняло Фиджи, где можно насладиться лазурной водой и свежими морепродуктами. В список попал и Казахстан — его авторы назвали захватывающим местом для тех, кто ищет приключения и хочет сблизиться с природой.

Также в топ вошли Лаос, Парагвай, Тринидад и Тобаго, Вануату, Словакия и Армения.

Ранее сообщалось, что российские туристы намерены провести Новый год на пляжах Египта и Таиланда. Эти два направления наиболее востребованы у путешественников.