Пять причин поехать в Воложинский район Беларуси

Воложинский район расположен на западе Минской области и достаточно велик: его площадь – более 1900 кв. км. И есть минимум пять причин, чтобы посетить эти красивые места. Подробнее о них – в материале MIR24.TV.

Причина №1: изучить местных птиц

Посмотреть на красивых птиц – первая причина приехать в Воложинский район. В Налибокской пуще находится уникальный питомник по выращиванию глухарей. Точнее, одного из его подвидов – Майера.

«Причина в том, что популяция глухаря Майера к 2000-м годам начала резко сокращаться. Ареал его обитания, что касаемо Беларуси, – это частично Минская, Гродненская и Брестская области. Вот. Ну, и дальше – туда, в сторону Запада: Литва, Эстония, Латвия, Польша…», – поделился Дмитрий Тарайковский, егерь Республиканского ландшафтного заказника «Налибокский».

Если сегодня в Польше, Германии и Литве этот вид практически исчез в дикой природе, то в Беларуси насчитывают примерно 400 особей. Большинство из них обитают здесь, в Налибокской пуще. Сокращение популяции ученые связывают с вырубкой сосновых лесов – исконных мест обитания птицы.

«Птица очень осторожная, очень своеобразная, очень пугливая. И, скажем, посещение лесов грибниками, ягодниками, лесохозяйственные какие-то мероприятия, а также – ну, живем в эпоху интернета, поэтому те же фотографы и все остальное тоже наложило свой определенный отпечаток на снижение его численности», – добавил Дмитрий Тарайковский.

В некоторых странах глухарей называют «лесными курочками» и даже «лесными лошадьми» из-за их звучного цоканья во время песни. В период брачных игр самцы настолько теряют бдительность, что становятся практически глухими. Отсюда и привычное нам название – глухарь. Сейчас на территории питомника содержится более двух десятков особей.

Весь питомник оборудован видеонаблюдением. В каждом из вольеров находится видеокамера. Но увидеть глухаря не на экране монитора, а в вольере – редкая удача. Птица очень пуглива, она слышит шаги человека за несколько десятков метров и прячется.

«Приручить его можно, но основная цель питомника – это не прирученные глухари. Наша основная цель – это создание на базе питомника маточного поголовья, от которого непосредственно уже получаемое потомство будет выпускаться и, в принципе, мы выпускаем в естественную среду обитания», – Дмитрий Тарайковский, егерь Республиканского ландшафтного заказника «Налибокский».

Причина №2: побывать в агроусадьбе

Вторая причина побывать в Воложинском районе – это заглянуть в агроусадьбу. И выяснить, почему пчелы никогда не толстеют и зачем нужны трутни. Хозяин усадьбы Василий Фролов готов ответить на самый каверзный вопрос туриста. И рассказать, что мир пчел – это космос.

«Есть распространенное мнение, что трутень, допустим, это какой-то лодырь, тунеядец. А они работают! У них просто своя работа. Их основная задача – вдохновлять рабочих пчел на сбор нектара. Проводили эксперимент: идет медосбор, и чтобы эти толстые трутни не съели весь мед, их взяли и из ульев всех выгнали. Технически это возможно. Тут же производительность в улье упала на 30%», – рассказал Василий Фролов, хозяин агроусадьбы.

Мед гречишный и разнотравье. Свою пасеку Василий разместил неподалеку от усадьбы – в березовой роще. В агроусадьбе программа обширная и рассчитана на гостей разных возрастов и интересов. Помимо пчел, тут живут собаки, белки. Есть даже своя знаменитость – козел Бяша. В завершение экскурсии гостям предлагают фирменный ужин.

«Национальный ужин, скажем так, для туристов. И здесь мы им делаем колдуны. Колдуны с грибами, тушеные, деревенские. Как это в деревне делали. Именно здесь. Мы нашли рецепты. Затем делаем щи с шальбобонами. Шальбобонами в этой местности называли фасоль», – добавил Василий Фролов.

Живописное поместье существует уже 13 лет. За эти годы здесь успело побывать свыше 25 тысяч туристов из разных стран. Уезжают из гостеприимной усадьбы отдохнувшими и счастливыми. И с непременным сувениром – на память.

Причина №3: путешествие по тропе контрабандистов

Еще одна причина приехать в Воложинский район – побывать в Ракове и пройти одной из троп контрабандиста. О тайных маршрутах написал в своей книге «Любовник Большой Медведицы» уроженец Беларуси Сергей Пясецкий. Дело в том, что в начале прошлого века после заключения Рижского мирного договора Раков несколько лет был польской территорией. Всего в полутора километрах от границы с БССР. В 1930-ые годы прошлого века Раков называли раем контрабандистов. Здесь процветали подпольные казино, а в ресторанах «зависали» шпионы – как польские, так и советские. Здесь была даже своя местная мафия. Считается, что главарем раковской мафии и был тот самый Сергей Пясецкий.

«Он был одним из контрабандистов, который действительно очень хорошо знал местность. Волею судьбы он здесь жил. Был разведчиком. Работал, как говорят источники, на три разведки», – поделилась Наталья Шибалович, председатель Раковского сельского исполкома.

Свой знаменитый роман Пясецкий написал, сидя в польской тюрьме. Впоследствии произведение перевели на 11 языков мира и номинировали на Нобелевскую премию. Уже в наши дни в местечке установили памятный знак. И появился туристический маршрут «Тропами контрабандистов». Одна из таких троп пролегла через старейшую улочку Ракова, вымощенную брусчаткой.

«Это действительно улочка, которая привлекает внимание всех туристов, которые приезжают к нам, потому что она сохранилась с того давнего времени и передает дух и колорит нашего местечка. Первое упоминание Ракова относится к 1465 году», – добавила Наталья Шибалович.

Как напоминание о прошлом – ставни на окнах. Многим из них более 100 лет. У этих домов сменилось уже не одно поколение владельцев, но люди все так же бережно хранят наследие.

Причина №4: изучить историю Воложинского района

Вспомнить историю Воложинского района – еще одна причина приехать сюда. Здесь находится некрополь, где сохранились захоронения времен Первой мировой. У входа стоит сполинский монумент с орлом, расправляющим крылья. Эту ротонду изготовил беременский архитектор Болманн.

«Дело в том, что возводили уже эту каплицу после Первой мировой войны – т.е., после 1918 года. И возводили ее поляки, но на немецкие средства», – рассказала Марина Третьяк, председатель Вишневского сельского исполкома.

Захоронения не разделены на немецкие, польские, французские. На некоторых можно прочесть имена. За кладбищем ухаживают. Плиты очищают. Под высокими соснами и дубами установлен крест.

«Ко мне как-то обращалась представительница посольства Франции. Она искала своего родственника, но, к сожалению, из-за времени нам не удалось найти такую надпись. Дело в том, что надписи сохранились не в полной мере», – добавила Марина Третьяк.

Причина №5: посетить древний костел в Вишнево

Вишнево – поселок с 600-летней историей. Здесь находится один из прекраснейших костелов Беларуси. Побывать в нем – следующая причина приехать в Воложинский район.

Костел Благовещения Девы Марии расположен на крутом берегу Западной Березины. На фасаде цифры – 1424 год. Но это дата основания не самого храма, а парафии. Собор заложили позже, в XVII веке, по инициативе Ежи Хрептовича – представителя местного знатного рода. Строили 4 года.

«Храм был изначально деревянный, меньше немножко, но позднее принято было решение графьями Хрептовичами, чтобы вот сделать таким вот, как мы его видим на данный момент», – рассказал отец Юзеф Мельдюк, настоятель костёла Благовещения Девы Марии.

Стиль эклектичен – раннее барокко с элементами ренессанса и рококо. Сохранились фрагменты лепнины XVII века, роспись, резной алтарь.

«Этот алтарь был заказан примерно в середине XVIII века Софьей Саваневской. Он сделан из дерева и сохранился до наших дней в хорошем состоянии, можно так сказать. И этот главный алтарь дополнен двумя второстепенными», – поделилась Тересса Битель, прихожанка костела.

Примечательно, что алтарь оборудован подъемником, который позволяет в особых случаях менять иконы с ликами святых. Сейчас – образ Божьей Матери.

Еще один свидетель истории – орган работы Флориана Остромецкого. Инструменту уже 100 лет, но он по-прежнему в рабочем состоянии. Кстати, при реставрации в 2015-м мастера обнаружили между органом и фрамугой тайник. А в нем – 35 папок, в которых акты, приходские книги, карта с описаниями земель костела 1818 года и несколько акварелей с изображением храма.

Несмотря на войны, пронесшиеся в разные периоды по территории Беларуси, храм практически не закрывал двери. И этим тоже уникален. В конце 1953-го сюда приехал отец Владислав Чернявский, известный тем, что перевел Библию на белорусский язык.

«Костел действовал даже во время войн. Единственным периодом, когда деятельность прервалась – стала середина прошлого века. Тогда царил атеизм. Храм закрыли, но какими-то складами он не стал. Костел был закрыт практически 4 года, но люди собирались на крыльце и молились», – рассказала Тересса Битель.

Край древних храмов и живописных пейзажей. Регион, в котором помнят и чтут историю: все это Воложинский район. И ради этого сюда стоит приехать.