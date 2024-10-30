Турагентство ищет возможность рассчитаться с туристами

В редакцию TourDom.ru обратились туристы, забронировавшие тур в Турцию в московском турагентстве ООО «Геометрия», работающем на Зубовском бульваре. Когда подошла дата вылета, оказалось, что поездка не состоится, деньги клиентам до сих пор не вернули.

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Тур в Бодрум на четверых с вылетом из Москвы 15 октября общей стоимостью около 400 тыс. руб. оплатили еще в июне. Заказчиков было двое, один из них забронировал тур на семью из 3 человек, другой – на себя. Со слов мужчины, который заказал тур на себя, менеджер выдала только договор, никаких чеков об оплате и других документов они не получили.

«За пару недель до вылета я попросил прислать ваучер, билеты и страховку, и тут началось веселье», – говорит турист.

По его словам, сначала клиентов игнорировали, затем перенесли поездку на 2 дня «в связи с форс-мажором в отеле, из-за которого нет мест». А когда все-таки удалось дозвониться до менеджера, она сообщила, что у агентства проблемы: «счета заморожены, поэтому мы не смогли оплатить ваш заказ».

В офисе пообещали вернуть деньги и даже компенсировать разницу за покупку нового тура. Туристы сразу же забронировали тур в другом агентстве и предоставили в «Геометрию» все документы и чеки: «Но возврата и тем более компенсации мы не увидели и по сей день, хотя прошло уже 2 недели».

Редакция попыталась связаться с директором турагентства Ириной Фоминой, но трубку не взяли. Менеджер Диана, с которой общались пострадавшие туристы, пообещала корреспонденту TourDom.ru «вернуться с ответом» до вечера:

«Вопрос с возвратом решается. Искренне надеюсь, что до конца дня мы уже рассчитаемся с клиентами, и вопрос будет закрыт».

Турагентство «Геометрия» работает уже 15 лет: зарегистрировано в 2009 году. По данным открытых источников, сотрудничает с большим числом поставщиков, крупных задолженностей не имеет. Со слов туриста, агентство использовало торговую марку TEZ TOUR, однако в туроператоре пояснили, что летом текущего года турфирма вышла из франчайзинговой сети.

Сумма, которую не вернули клиентам, – 400 тыс. руб. – сравнительно небольшая, что говорит об отсутствии умысла.

«Возможно, у турфирмы по каким-то причинам оказались “проедены” предоплаты от клиентов: например, надо было срочно оплатить аренду или выдать зарплату, – предположил один из специалистов турбизнеса. – Осенью, в условиях падения продаж и сокращения предоплат, у компании могло не оказаться даже минимальной финансовой подушки, чтобы сделать возврат. Такие случаи бьют по имиджу всей отрасли. Но думаю, что с наступлением зимы они закончатся».

Ранее TourDom.ru писал, что у туристов возникли претензии к франчайзинговому агентству «Лига путешествий». В управляющей компании пообещали решить все проблемы пострадавших клиентов.