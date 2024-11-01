Как добраться до Бутана

Бутан — редкое гималайское королевство, известное величественными пейзажами, храмами и уникальной буддийской культурой. Въезд в страну строго контролируется: требуется виза, поездки разрешены только с официальными туроператорами. Одна из самых закрытых стран мира Бутан становится доступнее для россиян, о чем подробно рассказывает издание Туристас.

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Добраться до Бутана россиянам можно через Дели, Катманду или новый маршрут через Дубай. Рейсы из Дубая в Паро, доступные с ноября 2024 года, удобнее и быстрее. Оптимальные месяцы для путешествий — весна и осень, когда приятная погода и красивые виды.

Туризм в Бутане рассчитан на путешественников, готовых окунуться в культуру и наслаждаться спокойствием. Туристы посещают монастыри и храмовые комплексы, включая знаменитого Будду Дорденма — статую, возвышающуюся на горе. Стоимость туров начинается от 146,9 тысяч рублей, не считая перелета.

Бутан — единственная страна, которая вместо ВВП учитывает Валовое национальное счастье, а его правительство придает первостепенное значение благополучию народа. Такое внимание к духовной составляющей делает Бутан уникальным местом для путешествий и источником вдохновения.