Туристам вряд ли стоит скоро ждать чартеров в Танзанию

Несмотря на оптимизм Правительства РФ и Минэка по поводу перспектив возобновления прямого авиасообщения с Танзанией, туроператоры пока не горят желанием выступить заказчиками чартерных программ на направлении.

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В нескольких крупных туркомпаниях, к которым обратился портал TourDom.ru, воздержались от комментариев. Развернутый ответ мы получили только от Anex:

«Рейсы в Танзанию ставить не планируем по нескольким причинам. Количество свободных самолетов у перевозчиков ограничено, их нужно распределить в соответствии со спросом. Кроме того, важно еще с зимнего сезона охватить туристическими полетными программами максимальное число сибирских и дальневосточных регионов, так как летом они зачастую остаются с урезанными рейсами или вовсе без них».

Иными словами, туроператоры сейчас стремятся рационально задействовать парки авиаперевозчиков, на рынке ощущается дефицит самолетов, которые могут выполнять рейсы за границу, особенно дальнемагистральных. Чартеры ставят на наиболее популярные у туристов маршруты – в Египет, Таиланд, ОАЭ и т. д., а для расширения ассортимента выездных направлений не хватает свободных бортов.

По информации нашего источника, тема чартеров в Танзанию обсуждалась еще несколько месяцев назад на совещании туроператоров с авиавластями. Уже тогда представители туроператорских компаний высказали свои опасения по поводу перспектив загрузки подобных рейсов. Среди причин – ограниченность отельной базы в африканской стране, а также конкуренция с другими направлениями, спрос на которые более стабильный и гарантированный.

Допуски на полеты в Танзанию есть у AZUR air и «России». Но даже если бы эти перевозчики изыскали возможность выделить свободные борта, надо иметь в виду, что планы туроператоров на предстоящий зимний сезон уже расписаны. Для начала продаж туров нужна масштабная подготовительная работа, на которую попросту не остается времени. Сейчас туристов отправляют в Танзанию стыковочными рейсами иностранных авиакомпаний, в частности flydubai, Oman Air. Этой перевозки пока достаточно, чтобы удовлетворить текущий спрос.

Интересно, что на недавних встречах главы Минэкономразвития Максима Решетникова с танзанийскими властями поднимался вопрос об организации ознакомительных туров для российских туроператоров. Тот факт, что эта тема обсуждается на межгосударственном уровне, вызывает недоумение в профессиональной среде. Ведь Танзания не относится к неизведанным для российского турбизнеса направлениям. Рейсы в эту страну периодически ставятся едва ли не с начала двухтысячных годов. А в 2020–2021-м, в период пандемии ковида, Танзания оставалась одним из немногих направлений, не вводивших коронавирусных ограничений и запретов на полеты иностранных авиакомпаний. Тогда чартеры на остров Занзибар отправлялись не только из Москвы, но и из российских регионов. Рейсы ставили Royal Flight, AZUR air, Nordwind, Utair. У туроператоров давно налажены прямые контакты и с гостиницами, и с принимающими компаниями.