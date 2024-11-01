Названа цена за самый дешевый отдых за рубежом в Новый год

Самый бюджетный вариант отдыха за рубежом на двоих в период новогодних праздников обойдется примерно в 200 тыс. рублей на двоих, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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"Если сейчас покупать, то самый бюджетный вариант отдыха на Новый год в среднем - не берем Таиланд, Хайнань, возьмем Турцию, Египет, ОАЭ, плюс-минус одинаковый период перелета. На двоих это будет порядка 200 тыс. рублей. Это дороже на 15%, чем было в прошлом году", - сказала она.

Что касается ноября, то снизилась стоимость туров в Таиланд по сравнению с тем же периодом прошлого года - на 8%, а также в Турцию - на 5%. В то же время отдых в ОАЭ подорожал на 20%. По сравнению с летом цены на турпоездки за рубеж в ноябре в среднем на 15% ниже.