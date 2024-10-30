Туристов предупредили о нехватке мест в отелях Таиланда

Отпуск в Таиланде стоит планировать заранее не только в предновогодние даты, но и в течение всего года, заявил НСН Воскан Арзуманов.

Российским туристам, которые выбирают для себя Таиланд, стоит планировать отпуск заранее, сообщил в пресс-центре НСН генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов.

«Таиланд уже стал давно круглогодичным отдыхом, зимой он не просто так занимает лидирующие позиции: там обширная отельная база и полетная программа. Единственная проблема в этом сезоне – на Пхукете осталось мало мест. Всем любителям направления рекомендую заранее планировать свои поездки, отели разбирают достаточно быстро. Это касается не только Нового года, а всего сезона – Пхукет разбирают, как горячие пирожки», - заявил он.

В свою очередь генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов добавил, что цены на проживание в отелях Пхукета в этом году ниже, чем в прошлом.

«Активно идут бронирования. Кстати, что интересно, есть предложения на семь ночей в пятизвездочном отеле по цене от 220 тысяч рублей с человека в двухместном номере. Цены ниже, чем были в прошлом году», - отметил собеседник НСН.

Ранее Арзуманов рассказал «Радиоточке НСН», что самым популярным направлением зарубежного отдыха на новогодние праздники стал Китай, а Таиланд занял второе место. В топ-5 также вошли Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Сейшелы.