Эксперт рассказал, как и куда калининградцы могут поехать с шенгеном

Калининградцы могут оформить шенгенскую визу и поехать в множество стран, в том числе ЕС. Об этом РБК Калининград рассказал руководитель турфирмы «Анюта» Алтынбек Кожахметов.

«Про ближайших соседей — Польшу, Прибалтику речи нет, там всё закрыто. По остальным: если есть точные даты, есть понимание, в каких отелях собирается человек селиться, есть понимание, каким рейсом собираются добираться, то всё абсолютно реально», — считает Кожахметов.

В регионе продолжают работать посольство Беларуси, литовские консульства в Калининграде и Советске, генконсульство Польши и некоторые визовые центры. Шенген принимают Швейцария и Швеция, Венгрия и Италия, Австрия, Мальта, Норвегия, Словения, Франция, Хорватия, Болгария и Румыния.

Документы

При планировании поездки надо учитывать время на сбор документов. Например, изготовление визы во Францию занимает 45 дней, то есть начать оформление бумаг надо за 3-4 месяца. В среднем заявления на визу в Италию рассматривают 7-8 недель, а в Испанию — 2-3 недели.

С 11 сентября Еврокомиссия изменила оформление краткосрочной визы. Теперь калининградцы, как и все россияне, должны предоставлять не только банковскую выписку, но и справку из Пенсионного фонда. Трудовую деятельность за последние 10 лет хотят видеть Болгария, Венгрия, Испания и Италия.

Цены

Консульский сбор на шенген подорожал до 90 евро (для лиц старше 12 лет) и до 45 евро (от 6 до 12 лет). Помимо этого, выросла стоимость госпошлины за выдачу биометрических загранпаспортов на 10 лет. Взрослым документ обойдётся в шесть тысяч рублей, а детям младше 14 лет — в три тысячи. Пошлина за загранник старого образца на 5 лет стоит, как и раньше, одну-две тысячи рублей. Для калининградцев услуга остаётся бесплатной.

Мультивиза

Многократные визы выдают Греция и Венгрия. В других странах стопроцентной гарантии нет. «При хорошей истории пересечения границ, а у калининградцев, как правило, с этим проблем не было, Венгрия, при подаче на одноразовую поездку, может открыть мультишенген. Первая страна должна быть та, которая делает визу, а потом можно ехать в другие страны Шенгена», — уточнил руководитель турфирмы.

Транзит и время пребывания

С 6 октября россиянам требуется оформленная заранее транзитная виза для полётов через аэропорты Великобритании. Исключения сделали для билетов, купленных до 00:01 8 сентября и для пассажиров с действующей визой или ВНЖ в США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и страны ЕЭК.

С 30 сентября россияне могут продлить пребывание в Таиланде на 30 дней, вместо прежних семи. Для этого надо обратиться в иммиграционную службу с загранпаспортом и заявлением. Стоимость услуги составляет 1 900 таиландских бат.

Глава Еврокомиссии призвала ещё больше ужесточить визовые ограничения для россиян.