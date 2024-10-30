Российские туристы подали в суд на туроператора из-за протестов в Грузии

Семья из Тамбова попыталась отсудить у туроператора потерянный день отдыха – пассажиры круиза не смогли в прошлом году погулять по Батуми из-за уличных протестов в этом городе. В первой инстанции суд встал на сторону тамбовчан, однако апелляцию выиграл туроператор.

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Приобретая в прошлом году круиз по Черному морю на судне Astoria Grande, жители Тамбова не подозревали, что окажутся в Батуми. Первоначально плавание должно было проходить по маршруту Сочи – Синоп – Чешме – Стамбул – Сочи. Однако незадолго до выхода в море выяснилось, что расписание круиза будет другим, изменятся и точки захода лайнера. В частности, 31 июля 2023 года судно должно было бросить якорь в Батуми. Туристы с таким вариантом согласились и, как позже сообщили в суде, запланировали самостоятельную экскурсию по столице Аджарии.

Однако прогулка не состоялась. Рано утром 31 июля, когда Astoria Grande пришвартовалась в порту Батуми, там уже было полно разгневанной публики, и ситуация не предвещала ничего доброго для российских туристов.

«Истец обнаружил, что пассажиры заблокированы на лайнере, выход корабля был запрещен, выходы на прогулочные палубы корабля со стороны города были закрыты, часть пристани и прилегающих к ней улиц была заполнена людьми с флагами Грузии и Украины, которые скандировали в адрес пассажиров лайнера бранные слова, угрозы расправой, демонстрировали неприличные жесты, держали в руках и размещали на ограждении плакаты с нецензурными матерными выражениями», – говорится в материалах дела.

Кроме того, как посчитали туристы, на борту лайнера находиться было также небезопасно – над судном трещали квадрокоптеры, а по палубам сновали полицейские. Все это стало причиной судебного иска – с требованием компенсировать им стоимость отдыха за один день, а также заставить туроператора заплатить штраф, компенсировать неустойку и моральный вред.

Октябрьский районный суд Тамбова встал на сторону туристов, правда частично – стоимость суток отдыха постановил вернуть, в остальных претензиях – отказать. Туроператор с таким поворотом не согласился, подал апелляцию и дело в конце концов выиграл.

Решающим стало то обстоятельство, что туристам не удалось доказать ненадлежащее исполнение туроператором своих обязанностей. Туристов не могли самостоятельно выпустить в город по требованиям безопасности. При этом экскурсионная программа в Батуми была исполнена. Автобус с туристами лайнера отправился в город, к числу указанных лиц истец и члены его семьи не относились, поскольку указанный вид услуги не бронировали, отметили в Тамбовском областном суде. К тому же намерение туристов самостоятельно посетить Батуми для осмотра достопримечательностей – это ничем не доказанное предположение.

Также в суде сообщили, что в злополучный день 31 июля туристы пользовались всеми услугами, определенными договором, даже больше:

«Поставщиком услуг с целью минимизировать неудобства, вызванные возникшей ситуацией, дополнительно были предоставлены услуги в виде пополнения бортовой карты для оплаты услуг на круизном лайнере, скидка 50% на услуги ресторана, предоставлена бутылка игристого вина». В итоге в компенсации туристам было отказано.

Напомним, сразу после инцидента в Батуми появилась информация, что Astoria Grande исключила город из круизного маршрута. Однако позже в турецкой компании Miray Cruises, которая является оператором путешествий на Astoria Grande, пояснили, что анонсировали всего два круиза с посещением Грузии (27 и 31 июля), запланированная программа выполнена, а дальше продолжится «работа в соответствии с расписанием». В нем Батуми уже не значился.