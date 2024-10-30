В Клайпедском порту построят терминал для круизных судов
В Клайпеде возведут новый терминал для круизных судов, сообщает администрация Клайпедского порта. Проект нового терминала для круизных судов уже разработан литовской компанией Statybos inzinieriu konsultantu biuras в конце 2023 года.
Проект будет реализован в два этапа и, как ожидается, займет около 3 лет.
В этом круизном сезоне в Клайпедский порт прибыло 65 тыс. пассажиров, что на 35% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
На предстоящий сезон уже зарегистрировано 63 захода круизных судов, 10 из которых прибудут в литовский порт впервые.