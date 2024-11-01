Планируют ли в Турции повышать цены для российских туристов

АТОР заявила об отсутствии планов у турецких отельеров повышать цены для россиян
Турецкие отельеры не планируют повышать цены для россиян, как это было летом, в Новый год они будут сопоставимы с уровнем того же периода 2023 года. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Сейчас они не повышают, пока не будут. Есть конъюнктурное рыночное поведение. Началась осень - цены снижаются. На Новый год они чуть-чуть подрастут, но будут сопоставимы с прошлым годом, по нашим нынешним прогнозам», — сказала она.
Турецкие отельеры поняли, что повышение цен летом негативно отразилось на спросе.
«Они недосчитались туристов и вынуждены были снижать цену в июле», — пояснила эксперт.
Сейчас, по ее словам, у турбизнеса Турции "очень взвешенный, разумный" подход к ценообразованию - он исходит из конъюнктуры рынка, а не из ожиданий повышенного спроса.
Туроператоры не получали уведомлений от турецкой стороны о планируемом повышении цен, добавила Ломидзе.