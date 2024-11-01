Планируют ли в Турции повышать цены для российских туристов

Турецкие отельеры не планируют повышать цены для россиян, как это было летом, в Новый год они будут сопоставимы с уровнем того же периода 2023 года. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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«Сейчас они не повышают, пока не будут. Есть конъюнктурное рыночное поведение. Началась осень - цены снижаются. На Новый год они чуть-чуть подрастут, но будут сопоставимы с прошлым годом, по нашим нынешним прогнозам», — сказала она.

Турецкие отельеры поняли, что повышение цен летом негативно отразилось на спросе.

«Они недосчитались туристов и вынуждены были снижать цену в июле», — пояснила эксперт.

Сейчас, по ее словам, у турбизнеса Турции "очень взвешенный, разумный" подход к ценообразованию - он исходит из конъюнктуры рынка, а не из ожиданий повышенного спроса.

Туроператоры не получали уведомлений от турецкой стороны о планируемом повышении цен, добавила Ломидзе.