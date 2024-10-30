Острова Таиланда: где найти спокойный отдых и живописные места

Таиланд предлагает невероятные острова с живописными пляжами, кристально чистой водой и подводным миром, который притягивает туристов со всего света. Лучшие острова Таиланда: что посмотреть, как добраться и где остановиться - об этом подробнее можно почитать на сайте Туристас.

Ко Липе — известный как «тайские Мальдивы», с бирюзовой водой и уединенными пляжами Санрайз, Карма и Сансет. Здесь уютные отели и небольшая «тусовочная улица». Путь сюда — морем, с популярными паромами в высокий сезон.

Ко Тао — идеален для дайверов. Коралл, тропическая флора, морские черепахи и экзотические рыбы делают его популярным среди любителей подводного мира. На острове можно найти и хостелы, и роскошные курорты.

Ко Маннок — частный рай с единственным отелем и пляжами, где прогуливаются павлины. Идеально для уединения, кристально чистое море и коралловые рифы добавляют месту особый шарм. Путь на остров — от пирса Лаем Тан в Районге.

Ко Чанг — один из крупнейших островов с густыми лесами и атмосферой спокойствия. Отдых у пляжей White Sand, Klong Prao и других оставляет впечатление нетронутой природы. Доехать можно на пароме из Трата.

Ко Самуи — популярный курорт с чистыми пляжами, кокосовыми плантациями и самобытной атмосферой. Здесь легко найти место для отдыха, а также увидеть культовые достопримечательности и насладиться тайской кухней.

Ко Тачай — часть Симиланских островов с первозданной природой и живыми коралловыми рифами, но без инфраструктуры. Экскурсии из Као Лак и Пхукета позволяют ощутить красоту «девственного» острова.

Каждое из этих мест в Таиланде уникально, и посещение любого из них подарит незабываемые впечатления от природных красот и культурных открытий.