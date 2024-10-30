Из-за подозрения на неубранное шасси туристы не улетели в Египет

На полсуток позже прилетели в Шарм-эль-Шейх туристы из-за проблем на рейсе U6 1823 «Уральских авиалиний». Первоначально борт авиакомпании отправили в Египет из Домодедово со временем, близким к расписанию. Однако дальше Подмосковья он не улетел.

Как утверждают источники, командир воздушного судна после взлета обнаружил горящий датчик неубранного шасси. В связи с этим было принято решение возвращаться в аэропорт вылета. Но перед этим пришлось выработать топливо. В Домодедово самолет приземлился спустя 3 часа без проблем.

Пассажиры провели в терминале Домодедово около 6 часов. Как утверждают в пресс-службе перевозчика, пассажирам за это время предоставили питание. После этого был подан резервный Airbus A321. Около полуночи туристы все-таки улетели в Египет. В Шарм-эль-Шейхе они оказались сегодня утром в 05:25.

Что касается борта, который не смог первоначально выполнить рейс, то он после дополнительного осмотра также продолжил работу. Утром он уже доставил других туристов в Хургаду.

Ранее TourDom.ru писал, что самолет Qatar Airways, летевший в Доху, вернули в Москву из-за неисправности.