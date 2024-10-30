Вылет рейса в Таиланд из Иркутска задерживается более чем на сутки

Вылет рейса авиакомпании Azur Air по маршруту Иркутск - Паттайя (Таиланд) задержан более чем на сутки. Об этом говорится в сообщении Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В аэропорту города Иркутска задержан вылет рейса ZF2875 авиакомпании Azur Air по маршруту Иркутск - Паттайя (международный аэропорт У-Тапао), запланированного к вылету в 22:20 (17:20 мск - прим. ТАСС) 29 октября. В связи с отсутствием разрешения властей Таиланда на полет вылет указанного рейса перенесен на 00:30 (19:30 мск - прим. ТАСС) 31 октября", - говорится в сообщении.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейса.

Надзорным ведомством осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров в виде получения горячего питания и размещения в гостиницах.