Рейсов из Москвы в Абу-Даби станет еще больше

Туристам пообещали больше рейсов из Москвы в Абу-Даби. О расширении полетной программы между городами рассказали в Etihad Airways.

В частности, авиакомпания в зимнем расписании намерена летать между столицами России и Объединенных Арабских Эмиратов 14 раз в неделю. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 787 из терминала C Шереметьево.

Минимальная цена билета в одну сторону начинается от 31 тыс. руб., туда-обратно – от 52 тыс. руб.

Отметим, что на этом направлении работает достаточно российских и эмиратских перевозчиков, поэтому у пассажиров есть возможность подобрать удобные варианты вылета в зависимости от требований по комфорту и кошельку.

Так, из Москвы в Абу-Даби ставит рейсы «Победа», «Аэрофлот» и Air Arabia Abu Dhabi. У российского лоукостера самый бюджетный билет one way в середине ноября обойдется почти в 13 тыс. руб., у эмиратского – на 10 тыс. руб. дороже. При этом «Аэрофлот» готов отправить пассажиров в ОАЭ за 22 тыс. руб.

Добавим, в ноябре в Эмиратах традиционно начинается высокий сезон, так что спрос на перевозку увеличивается. Кроме того, многие российские туристы используют аэропорты ОАЭ в качестве хабов для путешествия в третьи страны.