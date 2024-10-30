Крупнейшая эмиратская авиакомпания Emirates объявила о возобновлении рейсов в Иран с 31 октября, соответствующее сообщение размещено на сайте авиакомпании.

При этом указывается, что Emirates продлила приостановку рейсов в Багдад (Ирак) до 14 ноября включительно. Там отметили, что это направление обслуживается аффилированной с Emirates бюджетной авиакомпанией flydubai.

Ранее Emirates приостанавливала полеты в Иран после атаки Тегерана на Израиль с применением беспилотников и ракет 1 октября, передает «Радиоточка НСН».