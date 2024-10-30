В Эр-Рияде построят самое большое здание в мире

В Эр-Рияде приступили к возведению крупнейшего здания на планете. Строго говоря, помпезный Mukaab нельзя назвать небоскребом, ведь это будет не башня. Грандиозный проект саудитов - это гигантский куб золотого цвета: его длина, ширина и высота будут по 400 метров. Футуристическое здание проектируется настолько большим, что в него вместились бы 20 знаменитых высоток Нью-Йорка Empire State Building.

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Примечательно, что этот "кубик не Рубика" будет мультифункциональным, фактически полноценным городом: там разместятся не только офисы, торговые точки и досуговые площадки, но и, например, 9 тыс. гостиничных номеров. А для желающих постоянно поселиться в Mukaab предусмотрят 104 тыс. квартир. Обещания застройщика выглядят впечатляюще: зеленые зоны в шаговой доступности и шикарная внешняя отделка из огромных светодиодных экранов призваны превратить саудовский куб в произведение искусства.

Затея обойдется саудитам в 50 млрд долларов. Над созданием высотки будут трудиться 900 рабочих, стройку планируется закончить до 2030 года. Она станет одной из составляющих нацстратегии наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, который хочет диверсифицировать экономику страны, снять ее с нефтяной иглы, а также повысить туристическую привлекательность Саудовской Аравии. Другие многообещающие проекты ближайшего будущего - дом "Линия" длиной в 169 км, функционирующий на основе альтернативной энергии, и плавучий промышленный город Оксагон.

Разработчики высотки убеждены, что их куб станет "новым лицом Эр-Рияда".