«Обманывали на каждом шагу». Турист описал поездку в Турцию

Блогер и путешественник Руслан Хосроев побывал в Турции и описал поездку фразой «обманывали на каждом шагу». Своей историей он поделился с «Лентой.ру».

Россиянин рассказал, что провел пять дней в Стамбуле и собирался ехать в аэропорт.

«Такси со своего телефона мне вызвал друг, — отметил он. — Когда я сел в машину, водитель начал активно со мной общаться, наверно, пытался расположить к себе. И из этой беседы он как-то понял, что у меня нет приложения».

По словам блогера, в какой-то момент водитель вообще предложил ему поспать.

«Он мне еще говорит: "Спи-спи, все нормально, мы не опаздываем", — добавил он. — И я уснул. Просунулся только тогда, когда мы подъехали в аэропорт».

В итоге таксист потребовал с путешественника 1,5 тысячи лир (4,2 тысячи рублей) вместо заявленных 900 (2,5 тысячи рублей). Когда россиянин начал возмущаться, водитель стал доказывать ему, что ехал по платной дороге, чтобы не опоздать на рейс.

«Еще уверял меня, что поездку в приложении я якобы отменил сам, — заявил Хосроев. — Параллельно он торопил меня, злился, ругался и говорил, что сейчас его из-за меня оштрафует полиция. Я не хотел устраивать скандал, поэтому мне пришлось заплатить».

Спустя некоторое время с россиянином связался друг и сообщил, что таксист сам отменил поездку.

«Видимо, это какая-то отработанная схема, на которую я попался, — предположил блогер. — Поэтому туристам нужно быть более внимательными».

Ранее суд Турции вынес приговор россиянину, который сделал фото случайной попутчицы в метро Стамбула. Петербуржец Валентин получил условный срок — 1 год и 8 месяцев.